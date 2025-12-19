Ρεπορτάζ του Reuters από την Ιαπωνία καταγράφει την αυξανόμενη τάση συναισθηματικών και «συζυγικών» δεσμών με τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή την τελετουργική «γάμου» μιας 32χρονης γυναίκας με έναν ψηφιακό σύντροφο που δημιουργήθηκε μέσω AI.

Η Γιούρινα Νογκούτσι παντρεύτηκε συμβολικά τον «Κλάους», μια AI περσόνα βασισμένη σε χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού, σε κανονικό χώρο γάμων στην Οκαγιάμα, με νυφικό, φωτογράφιση και τελετή, αν και ο γάμος δεν έχει καμία νομική ισχύ. Ο «γαμπρός» εμφανίστηκε μέσω smartphone και επαυξημένης πραγματικότητας, με κείμενα που είχαν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Η Νογκούτσι δήλωσε ότι η σχέση ξεκίνησε ως απλή συνομιλία, εξελίχθηκε σε συναισθηματικό δεσμό και τελικά σε «αρραβώνα», ενώ στο παρελθόν είχε διακόψει πραγματική σχέση έπειτα από συμβουλές που έλαβε μέσω ChatGPT. Υποστηρίζει ότι η σχέση με τον AI σύντροφό της δεν αποτελεί φυγή από την πραγματικότητα, αλλά πηγή ψυχικής ισορροπίας και στήριξης.





Το φαινόμενο εντάσσεται σε μια ευρύτερη κοινωνική τάση στην Ιαπωνία, όπου έρευνες δείχνουν ότι chatbots αποτελούν πλέον βασικούς «συνομιλητές» για την έκφραση συναισθημάτων, ιδιαίτερα μεταξύ νέων. Μελέτες καταγράφουν αύξηση των λεγόμενων «fictoromantic» σχέσεων, ενώ οι γάμοι στη χώρα έχουν μειωθεί δραστικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι σχέσεις με AI προσφέρουν «τέλεια προσαρμοσμένη επικοινωνία» χωρίς τις απαιτήσεις και τις συγκρούσεις των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά προειδοποιούν για τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης και απώλειας κρίσης. Παράλληλα, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες υιοθετούν διαφορετικές πολιτικές: κάποιες αποθαρρύνουν ρητά τις ερωτικές σχέσεις με AI, ενώ άλλες περιορίζονται σε γενικές προειδοποιήσεις.

Το ρεπορτάζ καταλήγει ότι, παρότι οι «γάμοι» με ψηφιακούς συντρόφους παραμένουν συμβολικοί, η αυξανόμενη αποδοχή τους αναδεικνύει βαθιές κοινωνικές αλλαγές στον τρόπο που ορίζονται η συντροφικότητα, η μοναξιά και η οικειότητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.