Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέφυγαν «το χάος και τον διχασμό» με την απόφασή τους να χορηγήσουν στην Ουκρανία άτοκο δάνειο αντλώντας χρηματοδότηση από τις αγορές κι όχι με τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, σχολίασε νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

«Παραμείναμε ενωμένοι», είπε ο κ. Ντε Βεβέρ μετά τη μαραθώνια σύνοδο κορυφής, τονίζοντας πως η συμφωνία των 27 σημαίνει ότι η Ουκρανία «νίκησε» διότι εξασφάλισε την αξιόπιστη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν έχει καμιά πρόθεση να επιστρέψει τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια «στον (σ.σ. πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters