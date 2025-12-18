Από σενάρια «μυστικών σχεδίων» και «βρώμικων συμμαχιών» έως την επαναφορά του Νίκου Δένδια ως μόνιμου πρωταγωνιστή, ο σημερινός τουρκικός Τύπος ασχολείται εκτενώς με την Ελλάδα, υιοθετώντας έναν λόγο που κινείται ανάμεσα στην καχυποψία, τη δραματοποίηση και την ευθεία πολιτικο-στρατιωτική καταγγελία.

Στο σύνολό τους, τα τουρκικά δημοσιεύματα σκιαγραφούν σήμερα μια Ελλάδα που παρουσιάζεται άλλοτε ως προκεχωρημένο φυλάκιο «αντιτουρκικών συμμαχιών» και άλλοτε ως χώρα που επενδύει συστηματικά σε εξοπλισμούς και ρητορική απειλής. Το κοινό νήμα για τον τουρκικό Τύπο είναι ότι η Ελλάδα στοχεύει ευθέως την Άγκυρα.



«Σχέδιο εναντίον της Τουρκίας» από τον άξονα του κακού

Η συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζεται από φιλοκυβερνητικά μέσα ως απειλή άμεσης στρατιωτικής φύσης για την Τουρκία, με αφορμή στα σενάρια κοινών δυνάμεων και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η Μιλιέτ μιλά για «σχέδιο με 2.500 στρατιώτες εναντίον της Τουρκίας», κάνοντας λόγο για «μυστικές προετοιμασίες στην Ελλάδα, τη Κύπρo και το Ισραήλ», ενώ αποδίδει την πρωτοβουλία απευθείας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Σταρ κάνει λόγο για «παιχνίδι με τη φωτιά δίπλα στην Τουρκία» και για «βρώμικη συμμαχία ενάντια στη Γαλάζια Πατρίδα», επικαλούμενη τη δημιουργία «δύναμης ταχείας επέμβασης» 2.500 στρατιωτών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, με περιπολίες «υποβρυχίων, φρεγατών και κορβετών» και αεροπορική υποστήριξη από Ελλάδα και Ισραήλ.

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η Ακσάμ, η οποία συνοψίζει το ίδιο αφήγημα με τον τίτλο «Συμμαχία γενοκτονίας», υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Kυπριακή κυβέρνηση ετοιμάζονται να δημιουργήσουν μια ‘δύναμη ταχείας επέμβασης’ 2.500 ανδρών στη Μεσόγειο».

SPIKE NLOS: τα ελληνικά νησιά «γραμμή αντιπαράθεσης»

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται για τους ελληνικούς εξοπλισμούς, με έμφαση στα ισραηλινής προέλευσης συστήματα SPIKE NLOS και την ανάπτυξή τους “κοντά στην Τουρκία”.

Η Χουριέτ αναφέρει ότι «η Ελλάδα προετοιμάζει το SPIKE NLOS, το οποίο απέκτησε από το Ισραήλ, για πλήρη ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου και στον ποταμό Έβρο», σημειώνοντας πως ο Ελληνικός Στρατός στοχεύει στη σταδιακή πλήρη επιχειρησιακή χρήση των συστημάτων.

Αντίστοιχα, η ΧαμπέρΤουρκ τονίζει ότι τα συστήματα «αναμένεται να αναπτυχθούν ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην περιοχή του Έβρου κοντά στα τουρκικά σύνορα», ενισχύοντας την εικόνα μιας Ελλάδας που προετοιμάζεται στρατιωτικά με σαφή γεωγραφική στόχευση.

Δένδιας στο επίκεντρο: «Θεμελιώδης απειλή η Ελλάδα»

Οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας λειτουργούν ως καταλύτης -για άλλη μια φορά για πολιτικά και ιδεολογικά σχόλια, με τον τουρκικό Τύπο να τις παρουσιάζει ως απόδειξη μόνιμης αντιτουρκικής στρατηγικής.

Η Μιλιέτ γράφει ότι «ο Δένδιας έχει σταθερή ατζέντα», υπογραμμίζοντας πως στην ομιλία του στο ελληνικό κοινοβούλιο χαρακτήρισε την Τουρκία ως την «πρωταρχική και θεμελιώδη απειλή», συνδέοντας ευθέως αυτή τη θέση με την αύξηση της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.

Η Τουρκιγέ χαρακτηρίζει τους Έλληνες κατακτητές, κάνοντας λόγο για «φόβο του κατακτητή για τους Τούρκους» και για κοινό μέτωπο «Ελλήνων, Κυπρίων και Σιωνιστών», παραθέτοντας τη φράση Ισραηλινού ραβίνου ότι «η Τουρκία αποτελεί υπαρξιακή απειλή για εμάς», αλλά και τη δήλωση του Έλληνα υπουργού Άμυνας: «Η Τουρκία αποτελεί θεμελιώδη απειλή για την Ελλάδα».

Από την πλευρά της, η Σαμπάχ ερμηνεύει την ομιλία Δένδια ως έμμεση «αναγνώριση της τουρκικής υπεροχής», τονίζοντας ότι χαρακτήρισε την Τουρκία «κύρια και απτή απειλή» και ότι οι αμυντικές δαπάνες «δεν μπορούν να αξιολογηθούν μόνο μέσω λογιστικών στοιχείων».

Στο ίδιο πλαίσιο, το CNNTürk επισημαίνει ότι ο Δένδιας «στοχοποίησε ξανά την Τουρκία», δίνοντας έμφαση στη σύγκριση αμυντικών δαπανών και στον χαρακτηρισμό της Άγκυρας ως «πρωταρχικής και θεμελιώδους απειλής», με χρονικό ορίζοντα το 2030.