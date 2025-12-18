Τις προηγούμενες μέρες, ένα βίντεο που υποτίθεται ότι μετέδιδε «πραξικόπημα» στη Γαλλία έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, φτάνοντας να συγκεντρώσει περισσότερα από 12-13 εκατομμύρια views και να προκαλέσει ανησυχία ακόμη και σε ξένους ηγέτες που επικοινώνησαν με τον Γάλλο πρόεδρο για να μάθουν τι συνέβαινε στη χώρα , έναν ισχυρό δείκτη της δύναμης παραπληροφόρησης που μπορούν να έχουν τα deepfakes.

Το βίντεο, πλήρως συνθετικό και δημιουργημένο με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίαζε μια δήθεν απευθείας μετάδοση από ανύπαρκτο τηλεοπτικό δίκτυο που υποστήριζε πως ο στρατός είχε καταλάβει την εξουσία στο Παρίσι. Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο ήταν ολοφάνερα ψευδές, η πλατφόρμα Facebook (Meta) αρχικά αρνήθηκε να το αφαιρέσει, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβίαζε τους κανονισμούς της έναν συμβολικό αλλά εξαιρετικά ανησυχητικό δείκτη των τρεχουσών ρυθμιστικών ελλείψεων.

😨🇫🇷 An AI-generated video about an alleged coup in France gained 13 million views in just a few days



The video went viral on Facebook. A “reporter” from the non-existent channel “Live 24” claimed that President Emmanuel Macron and his government had been overthrown.



Even after… pic.twitter.com/sP2Liv04s0 — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως ένδειξη “αδυναμίας των αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο” και κάλεσε για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ψηφιακών πλατφορμών και τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προστατευτεί η δημοκρατική συζήτηση και η κοινωνική συνοχή.

Η Άνοδος των Deepfakes και η Κοινωνική Απειλή

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα, την επιστήμη και την επικοινωνία — όμως παράλληλα έχει καταστήσει δυνατή τη δημιουργία περιεχομένου που μοιάζει τόσο αληθοφανές ώστε να ξεγελά ακόμα και εκπαιδευμένους χρήστες. Οι λεγόμενοι deepfakes — βίντεο και ηχητικά που τροποποιούν ή παράγουν πρόσωπα και γεγονότα — έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για παραπλάνηση, απάτη και εξύβριση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν στοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα, οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες.

Το πρόσφατο περιστατικό με τη Γαλλία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου τα εργαλεία παραγωγής συνθετικού περιεχομένου γίνονται πιο προσβάσιμα και λιγότερο ρυθμιζόμενα, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάδοσης ψευδών ειδήσεων, κοινωνικής πόλωσης και υπονόμευσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Ρυθμιστικό Κενό και Ηθικά Διλήμματα

Η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη ανάπτυξη σαφούς και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου. Σε πολλές δικαιοδοσίες, οι υπάρχουσες ρυθμίσεις για τα ψηφιακά μέσα είναι ασαφείς όσον αφορά τις deepfake εφαρμογές, αφήνοντας τεράστια περιθώρια για εκμετάλλευση. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συχνά λειτουργούν με δικούς τους, μονομερείς κανόνες, που δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική διάδοση παραπληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση για έναν ειδικό νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) προσπαθεί να θέσει κανόνες για επικίνδυνες εφαρμογές, αλλά η κατηγορία των deepfakes και η υποχρέωση διαφάνειας για το παραγόμενο περιεχόμενο εξακολουθούν να αποτελούν αμφιλεγόμενα σημεία με αρκετές τεχνικές και νομικές ασάφειες. Αυτά τα κενά αφήνουν περιθώρια για κακόβουλη χρήση χωρίς ουσιαστικές συνέπειες για τους δημιουργούς ή τους διαχειριστές πλατφορμών.

Προς Μια Υπεύθυνη Ψηφιακή Κοινωνία;

Το σοβαρό περιστατικό στη Γαλλία λειτουργεί ως ισχυρή υπενθύμιση ότι η κοινωνία βρίσκεται σε σταυροδρόμι: είτε θα ενισχύσει θεσμικά και τεχνολογικά τα εργαλεία ενάντια στη παραπληροφόρηση είτε θα αφήσει τα ψηφιακά μέσα να διαμορφώσουν αφιλτράριστη την πραγματικότητα.

Οι προτάσεις για αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποχρεωτική σήμανση συνθετικού περιεχομένου, διαφάνεια στους αλγορίθμους των πλατφορμών και πρόσθετους ελέγχους ταυτότητας των χρηστών αποτελούν μερικά από τα εργαλεία που έχουν τεθεί ήδη στην δημόσια συζήτηση. Η πρόκληση πλέον είναι να μετατραπούν σε δεσμευτικούς κανόνες προτού η τεχνητή νοημοσύνη εξελιχθεί πέρα από κάθε δυνατότητα ελέγχου.