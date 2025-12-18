Μήνυμα μηδενικής ανοχής στην παράτυπη μετανάστευση έστειλε του ο Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμα που απηύθυνε για τον πρώτο χρόνο της θητείας του, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η επιβολή δασμών επέφερε στην αμερικανική οικονομία «περισσότερα χρήματα απ' ό,τι πίστευε ποτέ κανείς».

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τους τελευταίους επτά μήνες δεν έχει επιτραπεί η είσοδος «ούτε ενός παράνομου μετανάστη» στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Για επτά μήνες, κανείς παράνομος μετανάστης δεν έχει εισέλθει στη χώρα μας, κάτι που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο» στρέφοντας τα «βέλη» του στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα σύνορα.

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω» είπε στο διάγγελμά του ο Τραμπ.

«Μετά από μόλις ένα χρόνο, έχουμε πετύχει περισσότερα από όσα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί» δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε το ABC News.

«Μέρισμα πολεμιστή» για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο μεταξύ, δήλωσε ότι περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα λάβουν ένα «μέρισμα πολεμιστή», μια επιταγή 1.776 δολαρίων, για να συμπληρώσει πως «οι έλεγχοι είναι ήδη καθ' οδόν» είπε.

«Βγάλαμε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι πίστευε κανείς λόγω των δασμών» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε παράλληλα ότι καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση του κόστους των τροφίμων, των φαρμάκων και της ενέργειας και ότι επιτίθεται «στις γιγάντιες εταιρείες ασφάλισης υγείας» για να μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει τον επόμενο πρόεδρο της FED, αφήνοντας αιχμές στον Τζερόμ Πάουελ ότι θα είναι «κάποιος που πιστεύει σε πολύ χαμηλότερα επιτόκια» και του χρόνου είπε ότι θα ανακοινώσει «μερικά από τα πιο επιθετικά σχέδια μεταρρύθμισης για τη στέγαση στην αμερικανική ιστορία».

«Η χώρα μας επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ»

«Το έθνος μας είναι ισχυρό. Η Αμερική είναι αξιοσέβαστη και η χώρα μας επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ» δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαστε έτοιμοι για μια οικονομική άνθηση που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος».

Χωρισμένη στα δύο η χώρα για την οικονομική πολιτική Τραμπ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (17/12) οι περισσότεροι Αμερικανοί δήλωσαν ότι η οικονομία είναι το πιο επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα και το 40% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε ο Τραμπ.

Συνολικά, το 40% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ χειρίζεται τη θέση του, ενώ το 54% τον αποδοκιμάζει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Πηγή: cnn.gr