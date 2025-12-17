Τουλάχιστον 13 πιστοί απήχθησαν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε μια εκκλησία στην Πολιτεία Κόγκι της κεντρικής Νιγηρίας, εν μέσω της εντεινόμενης ανασφάλειας στην περιοχή, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος σήμερα.

Ο Επίτροπος Ενημέρωσης του Κόγκι, ο Κίνγκσλεϊ Φάνουο, είπε ότι η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή στην Πρώτη Εκκλησία ECWA, στην απομονωμένη κοινότητα Αγιετόρο-Κίρι. Ακολούθησε μάχη μεταξύ των δραστών και ντόπιων κυνηγών που έχει προσλάβει η Πολιτεία ως μια πρώτη «γραμμή άμυνας».

Τέσσερις από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Φάνουο. Οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν την καταδίωξη των υπολοίπων.

Η επίθεση είναι η τελευταία μιας σειράς απαγωγών στην κεντρική Νιγηρία και εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση της χώρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική επέμβαση με αφορμή τις «διώξεις» που λέει ότι υφίστανται οι χριστιανοί.

Περισσότερα από 300 παιδιά και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν στις 21 Νοεμβρίου από ενόπλους στο Καθολικό Σχολείο του Παπίρι, στην κεντρική Νιγηρία. Πενήντα μαθητές διέφυγαν τις επόμενες ώρες και άλλοι 100 διασώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις στις 8 Δεκεμβρίου, όμως οι υπόλοιποι παραμένουν αιχμάλωτοι και είναι άγνωστο το πού βρίσκονται.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για τη διάσωση των ομήρων του Κόγκι, είπε ο Φάνουο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ