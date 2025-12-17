Oι ευρωβουλευτές στήριξαν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για βελτίωση της πρόσβασης σε περίθαλψη άμβλωσης στην Ευρώπη, μέσω ενός εθελοντικού χρηματοδοτικού μηχανισμού αλληλεγγύης.

Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι πολλές γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται σε αρκετά κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές καλούν τα εν λόγω κράτη να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές τους για τις αμβλώσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεα των προτάσεων της πρωτοβουλίας «My Voice, My Choice», να θεσπίσει έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό προαιρετικής συμμετοχής, ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και υποστηριζόμενο με κονδύλια της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή διακοπή της κύησης, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν τον ρόλο της ΕΕ στη στήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, ζητώντας ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για τη διασφάλιση της σωματικής αυτονομίας και της καθολικής πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίας και δικαιώματα. Αυτά συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση για τον οικογενειακό προγραμματισμό, την οικονομικά προσιτή αντισύλληψη, την ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και την υγειονομική περίθαλψη για μητέρες.

Εκφράζουν επίσης έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της υπονόμευσης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων) και για τις επιθέσεις κατά υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών. Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τα κινήματα που αντιτίθενται στην ισότητα των φύλων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ισότητα αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δήλωση

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Abir Al-Sahlani (Renew, Σουηδία) δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί μια τεράστια νίκη για κάθε γυναίκα στην Ευρώπη. Η ΕΕ έδειξε επιτέλους ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πολίτες της ΕΕ ύψωσαν τη φωνή τους και έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε. Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί όταν πολίτες και θεσμικά όργανα ενώνουν τις δυνάμεις τους. Αυτή είναι η δημοκρατία.»

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία έως τον Μάρτιο του 2026 για να παρουσιάσει τα μέτρα (νομοθετικά ή μη) που προτίθεται να λάβει, ενώ υποχρεούται να αιτιολογήσει τις αποφάσεις της.