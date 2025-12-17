Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ το 2025, με τις εκτιμήσεις ν' αναφέρουν ότι θα ξεπεράσει τα 10 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες σε όλη την κινεζική επικράτεια, υπογραμμίζοντας τη θετική αναπτυξιακή δυναμική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως.

Η παραπάνω εκτίμηση ανακοινώθηκε σε ένα εθνικό ενεργειακό συνέδριο εργασίας προχθές, Δευτέρα.

Η καταγραφή της κατανάλωσης ρεκόρ αναμένεται επίσης ότι θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της Κίνας, ως της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η κινεζική κατανάλωση ενέργειας ήταν μεγαλύτερη από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία το 2024.

Η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από τις τεχνολογικά εξελιγμένες βιομηχανίες.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι, από τον Ιανουάριο μέχρι το Νοέμβριο της φετινής χρονιάς, η κατανάλωση ενέργειας σε τομείς, όπως η βιομηχανική παραγωγή οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας, αλλά και η παραγωγή εξοπλισμού αιολικής ενέργειας αυξήθηκαν ετησίως, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και 30% αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, η κατανάλωση ενέργειας για το διαδίκτυο και τους σχετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 30%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

