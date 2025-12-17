Ο τουρκικός Τύπος προβάλλει επιλεκτικά τις δηλώσεις του Ακίλα Σάλεχ, αναδεικνύοντας κυρίως δύο σημεία που ευθυγραμμίζονται με τις πάγιες τουρκικές θέσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

-Πρώτον, τις αιχμές του Σάλεχ κατά της Ελλάδας, με έμφαση στη δήλωσή του ότι η Αθήνα «χρησιμοποιεί την Κρήτη» για μια «παράλογη» επέκταση ΑΟΖ, κοντά στις λιβυκές ακτές και αντίθετη, όπως υποστήριξε, στο διεθνές δίκαιο.

- Δεύτερον, προσδίδει ιδιαίτερη προβολή στη φράση «είμαστε έτοιμοι για διάλογο» ακόμη και με την Τουρκία, πλην Ελλάδος και Αιγύπτου, η οποία στον τουρκικό Τύπο ερμηνεύεται ως άνοιγμα σε διαπραγμάτευση επί τη βάσει της τουρκικής αντίληψης περί θαλασσίων ζωνών και μειωμένης επήρειας των νησιών.

- Αγνοεί σχεδόν τη δήλωσή του ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι άκυρο.

Η ερμηνεία των δηλώσεων Σάλεχ, που προβάλλεται στον τουρκικό τύπο, είναι πως ανεξαρτήτως της αμφισβήτησης του μνημονίου, η Άγκυρα παραμένει αναπόφευκτος συνομιλητής. Το σχόλιο καταλήγει ότι η ανατολική Λιβύη δεν κλείνει την πόρτα στην Τουρκία, αλλά αντιθέτως αφήνει ανοιχτό το πεδίο διαπραγμάτευσης με όρους που δεν αποκλίνουν από την τουρκική ανάγνωση της Ανατολικής Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης: Κογκρέσο: Έντονες αντιδράσεις για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ύποπτα σκάφη