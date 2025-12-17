Συνάντηση με ανώτατους αξιωματικούς των Πολεμικών Αεροποριών Ελλάδας και Κύπρου πραγματοποίησε ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, με αντικείμενο τη στρατηγική συνεργασία και τη σύσφιξη των σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο KAN News.

Κατά τις συνομιλίες που έγιναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα η διευρυνόμενη στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, καθώς και η αυξανόμενη επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εκτιμήσεις για τις νέες ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή και εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συζητήθηκαν ζητήματα συντονισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενδεχόμενης εμβάθυνσης της συνεργασίας σε επίπεδο ασκήσεων και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο πλαίσιο των κοινών ανησυχιών για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

פרסמנו הערב על הביקור החריג של מפקד חיל האוויר בקפריסין ברקע ההתבססות הטורקית באזור 🇮🇱🇨🇾🇬🇷🇹🇷 https://t.co/U3nHGjD0uQ — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 16, 2025

Η είδηση της συνάντησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να αναδημοσιεύουν το θέμα εκφράζοντας ανησυχία για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου. Οι αντιδράσεις εστιάζουν κυρίως στο ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός ισχυρότερου πλέγματος ασφάλειας που θα επηρεάσει τους συσχετισμούς ισχύος στην περιοχή.





