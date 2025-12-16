Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι απαιτεί από τις δυτικές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν αποφασιστικά τον αντισημιτισμό και να εγγυηθούν την ασφάλεια των "εβραϊκών κοινοτήτων ανά τον κόσμο", δύο ημέρες μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

"Απαιτώ από δυτικές κυβερνήσεις να κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο για να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό και να εγγυηθούν την απαραίτητη ασφάλεια και προστασία στις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο", δήλωσε ο Νετανιάχου σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα εβραϊκά από το γραφείο του.

"Θα ήταν φρόνιμο να δώσουν προσοχή στις προειδοποιήσεις μας. Έχω την αξίωση να δράσουν τώρα", πρόσθεσε.

Το βράδυ της Κυριακής, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 42.

Οι αυστραλιανές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση "αντισημιτική" και "τρομοκρατική", δηλώνοντας ότι στόχος της ήταν να σπείρει τον πανικό στους Εβραίους της χώρας και ότι οι δράστες πιθανόν "υποκινήθηκαν από την ιδεολογία" της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η επίθεση προκάλεσε μεγάλο σοκ στο Ισραήλ, αναβιώνοντας το τραύμα της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 την οποία διέπραξε η παλαιστινιακή Χαμάς.

Το βράδυ της Κυριακής ο Νετανιάχου κατηγόρησε την Καμπέρα ότι "έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού" πολύ πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, κυρίως με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο μαζί με άλλες δυτικές χώρες. Δήλωσε επίσης ότι είχε γράψει "πριν από τρεις μήνες" στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι για να καταγγείλει αυτήν την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP