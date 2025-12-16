Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο νεκρός δράστης της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας, Σατζίντ Άκραμ, είχε καταγωγή από την πόλη Χιντεραμπάντ της Ινδίας, αλλά είχε περιορισμένη επαφή με την οικογένειά του εκεί.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια και ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 16, περιλαμβανομένου του ενός δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο 50χρονος Σατζίντ Άκραμ, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Ο 24χρονος γιος του και φερόμενος συνεργός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Ναβίντ Άκραμ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα από τις σφαίρες των αστυνομικών.

"Η οικογένειά του εξέφρασε άγνοια για τις ακραίες απόψεις και ενέργειές του αλλά και για τις συνθήκες που οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίησή του", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του κρατιδίου Τελανγκάνα.

Η Χιντεραμπάντ είναι η πρωτεύουσα του κρατιδίου Τελανγκάνα. Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες είχαν ταξιδέψει τον περασμένο μήνα στις Φιλιππίνες--ο πατέρας με ινδικό διαβατήριο και ο γιος με αυστραλιανό.

Ο σκοπός του ταξιδιού τελεί υπό διερεύνηση, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι προσθέτοντας ότι δεν είναι οριστικό ότι συνδέονται με κάποια τρομοκρατική οργάνωση ή αν είχαν εκπαιδευτεί σε αυτή τη χώρα.

Η αστυνομία του Τελανγκάνα ανακοίνωσε ότι οι παράγοντες που οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση αυτών των δύο ενόπλων φαίνεται ότι δεν συνδέονται με την Ινδία και ότι ο νεκρός δράστης είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία για να βρει δουλειά πριν από περίπου 27 χρόνια.

Σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία του Τελανγκάνα προσθέτει ότι ο Σατζίντ Άκραμ είχε επισκεφθεί την Ινδία σε έξι περιστάσεις, κυρίως για οικογενειακά ζητήματα, από τότε που μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1998 και ότι δεν είχε ποινικό μητρώο όσο ζούσε στην πατρίδα του.

Πήγη: ΑΠΕ ΜΠΕ

