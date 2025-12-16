Οι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να κάτσουν οκλαδόν και μερικοί από αυτούς να ξαπλώσουν μπρούμυτα για να τραβήξουν μια φωτογραφία τους

Με... δέος και κάποια αμήχανα χαμόγελα αντέδρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι (περίπου 1,60) Τζόρτζια Μελόνι όταν συνάντησε τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης.

Λόγω της υψομετρικής διαφοράς δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να κάτσουν οκλαδόν και μερικοί από αυτούς να... ξαπλώσουν μπρούμυτα για να τραβήξουν μια φωτογραφία που να δείχνει και τους δύο στο ίδιο κάδρο.

 

