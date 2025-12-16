Οι δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να κάτσουν οκλαδόν και μερικοί από αυτούς να ξαπλώσουν μπρούμυτα για να τραβήξουν μια φωτογραφία τους

Με... δέος και κάποια αμήχανα χαμόγελα αντέδρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι (περίπου 1,60) Τζόρτζια Μελόνι όταν συνάντησε τον δίμετρο πρόεδρο της Μοζαμβίκης.

🚨⚡️Georgia Meloni's reaction upon seeing the President of Mozambique.



Journalists were forced to squat and some of them to lie on their stomachs to capture a photo showing both within the same frame. pic.twitter.com/It7mzqvPBn — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 15, 2025

Λόγω της υψομετρικής διαφοράς δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να κάτσουν οκλαδόν και μερικοί από αυτούς να... ξαπλώσουν μπρούμυτα για να τραβήξουν μια φωτογραφία που να δείχνει και τους δύο στο ίδιο κάδρο.

Πηγή: skai.gr