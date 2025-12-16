Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η κατάσταση γύρω από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καταδεικνύει ότι «η κλοπή είναι στο αίμα των Ευρωπαίων»

Πολιτικοί στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να θυμούνται τους προγόνους τους που ήταν ενεργά μέλη του ναζιστικού κόμματος, κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB)

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η κατάσταση γύρω από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καταδεικνύει ότι «η κλοπή είναι στο αίμα των Ευρωπαίων»

«Σχετικά με την αναβίωση του ναζισμού στην Ευρώπη»

Πολιτικοί στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να θυμούνται τους προγόνους τους που ήταν ενεργά μέλη του ναζιστικού κόμματος, κάτι που «προκαλεί μεγάλη ανησυχία» δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ σύμφωνα με το TASS.

«Οι ιδέες και οι πρακτικές του ναζισμού» αναβιώνουν στην Ευρώπη, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες για να ενωθεί και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας όπως έκαναν ο Χίτλερ και ο Ναπολέων στο παρελθόν: «Πρόκειται για ανοιχτά ναζιστικές προσεγγίσεις και κατάφωρη περιφρόνηση για το τι κάνει το ναζιστικό καθεστώς στην Ουκρανία».

Η Ευρώπη, ενωμένη «κάτω από τη ναζιστική σημαία», διεξάγει για άλλη μια φορά πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ο οποίος περιλαμβάνει «ευρωπαϊκά χρήματα και Ευρωπαίους εκπαιδευτές», αλλά οι Ουκρανοί χρησιμοποιούνται ως πληρεξούσιοι.

Σχετικά με τη θέση της Ευρώπης στη σύγκρουση στην Ουκρανία

Η Ευρώπη είχε πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχει στη διαδικασία επίλυσης της «σύγκρουσης» στην Ουκρανία, αλλά τις αγνόησε όλες ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

«Η Ρωσία δεν έχει τίποτα να επικοινωνήσει με την τρέχουσα ευρωπαϊκή ηγεσία» διεμήνυσε.

Σχετικά με τους ισχυρισμούς της Δύσης κατά της Ρωσίας

Οι ισχυρισμοί των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία δεν είναι άξια εμπιστοσύνης είναι «κενά λόγια».

Η Δύση δεν έχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Ρωσία δεν έχει ποτέ εφαρμόσει καμία από τις υποχρεώσεις της.

Σχετικά με τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Ο στόχος της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ «είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη γνωρίζει τη θέση της και δεν προσπαθεί να επιβάλει τους φιλελεύθερους τρόπους της, αλλά να ασχολείται με τις δικές της υποθέσεις, χωρίς να εμπλέκει τις ΗΠΑ στα μάλλον βρώμικα παιχνίδια τους».

Στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, οι ΗΠΑ λένε στην Ευρώπη: «Κάντε τις δικές σας υποθέσεις και μην περιμένετε από τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις απερίσκεπτες επιχειρήσεις σας, επειδή έχουν πιο σημαντικές υποθέσεις να ασχοληθούν, κυρίως στη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού».

Σχετικά με τις μεθόδους ανταγωνισμού της Ουάσινγκτον

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς γίγαντες Lukoil και Rosneft πηγάζουν από την επιθυμία «να καταστείλουν τους ανταγωνιστές τους χρησιμοποιώντας βρόμικες μεθόδους».

Οι ΗΠΑ ακολουθούν μια πολιτική αντιμετώπισης της Κίνας, η οποία γίνεται οικονομικά και πολιτικά ισχυρότερη κάθε χρόνο, αλλά «ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι δίκαιος».

Η επιβολή δασμών 100% και 500% για την καταστολή των ανταγωνιστών αντιβαίνει στις αρχές της παγκοσμιοποίησης, τις οποίες προώθησαν οι ΗΠΑ για τη Ρωσία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: «Όταν υιοθετούνται κυρώσεις και κανείς δεν κρύβει ότι οι πολιτικές θέσεις χωρών και ατόμων είναι η αιτία, δεν είναι καν ανισότητα, είναι ασέβεια προς τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η κατάσταση γύρω από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καθιστά σαφές ότι «η κλοπή είναι στο αίμα των Ευρωπαίων». «Οι Δυτικοί «συνάδελφοί» μας φαίνεται να έχουν μια τάση προς την κλοπή στα γονίδιά τους».

Πολλά παγκόσμια μέσα ενημέρωσης δεν αποκαλούν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τίποτα άλλο παρά «Φύρερ Ούρσουλα».

Σχετικά με τον έλεγχο των όπλων

Λογικοί άνθρωποι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ζητούν την αποκατάσταση «της αρχής του ελέγχου των όπλων» και η Ρωσία συμμερίζεται αυτήν την προσέγγιση.

Για την κατάσταση γύρω από το Ιράν

Η Μόσχα είναι βέβαιη ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων: «Πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο».

Η Ρωσία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με το Ιράν, ιδίως μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης Ασφάλειας (CSTO): «Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία».

Η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα σηματοδοτούσε «μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της ειρήνης» στην περιοχή.

Για το καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας

Η Μόσχα αναμένει ότι η Τεχεράνη θα επικυρώσει τη Σύμβαση για το νομικό καθεστώς της Κασπίας Θάλασσας τους επόμενους μήνες: «Ελπίζω ότι η σύμβαση θα τεθεί πλήρως σε ισχύ» πριν από τη σύνοδο κορυφής των χωρών της Κασπίας στην Τεχεράνη, που έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2026.

Οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να διχάσουν τα πέντε κράτη της Κασπίας «προκειμένου να επιβάλουν αποφάσεις που δεν θα βασίζονται σε συναίνεση».

Πηγή: skai.gr