Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο τοποθετήθηκε ο γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, Οφίρ Ακούνις, μιλώντας στην ισραηλινή εκπομπή «Κεντρική Αρένα», αναφορικά με το ενδεχόμενο τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως δήλωσε, «το να φέρεις τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα είναι σαν να φέρνεις τον γερμανικό στρατό στις πύλες της Γης του Ισραήλ στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», προσθέτοντας ότι «τότε ανακόπηκαν από τους Βρετανούς και αυτή τη φορά θα ανακοπούν από εμάς».

Ο Ακούνις απάντησε ευθέως και στις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό με τον Χίτλερ και το Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία, λέγοντας: «Αν μιλάμε για Γερμανούς και για το Τρίτο Ράιχ, ας κοιταχτεί στον καθρέφτη».

Υπογράμμισε δε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε «εχθρικές δυνάμεις» να πατήσουν σε ισραηλινό έδαφος, «συμπεριλαμβανομένης της Γάζας», κατηγορώντας τον Τούρκο πρόεδρο ότι επιδιώκει την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ.



