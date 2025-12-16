Η πρώτη δημόσια ομιλία της νέας επικεφαλής της MI6, Blaise Metreweli, εστιάζει σε έναν κόσμο όπου «οι κανόνες της σύγκρουσης ξαναγράφονται», με κεντρικό άξονα την απειλή που συνιστά η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και τη μετάβαση σε μια μόνιμη «γκρίζα ζώνη» μεταξύ ειρήνης και πολέμου.

Ρωσία – Ο βασικός αντίπαλος

Η Metreweli ξεκαθαρίζει ότι το Λονδίνο βλέπει τη Ρωσία ως «επιθετική, επεκτατική και αναθεωρητική δύναμη», που επιδιώκει να υποτάξει την Ουκρανία και να παρενοχλεί το ΝΑΤΟ. Περιγράφει τον πόλεμο ως αποτέλεσμα «ιστορικών διαστρεβλώσεων» του Πούτιν και σημειώνει ότι «εκατοντάδες χιλιάδες έχουν πεθάνει», ενώ το κόστος μετακυλίεται στον ίδιο τον ρωσικό πληθυσμό.

Η στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία χαρακτηρίζεται αδιαπραγμάτευτη: «Η υποστήριξή μας είναι διαρκής… θεμελιώδης όχι μόνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά για τη διεθνή σταθερότητα».





Γκρίζος πόλεμος και υβριδικές απειλές

Πέρα από το πεδίο των μαχών, η Ρωσία –όπως τονίζει– δοκιμάζει τη Δύση «κάτω από το κατώφλι του πολέμου», με:

κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές,

drones σε αεροδρόμια και βάσεις,

επιθετική δραστηριότητα στη θάλασσα,

κρατικά υποστηριζόμενους εμπρησμούς και σαμποτάζ,

εκτεταμένες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης.

Η Metreweli συνοψίζει τη ρωσική τακτική λέγοντας ότι «η εξαγωγή χάους είναι χαρακτηριστικό, όχι σφάλμα» της ρωσικής στρατηγικής.

Τεχνολογία, παραπληροφόρηση και κρίση εμπιστοσύνης

Η ομιλία τοποθετεί τη σύγκρουση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι αλλάζουν τη φύση της ισχύος. Η παραπληροφόρηση «οπλοποιεί την πληροφορία», καθώς «το ψέμα διαδίδεται ταχύτερα από το γεγονός», διαβρώνοντας την κοινωνική συνοχή και την κοινή αίσθηση αλήθειας.

Ο ρόλος της MI6

Η MI6, σύμφωνα με την επικεφαλής της, δεν αρκείται πλέον στο να «κατανοεί» τον κόσμο, αλλά πρέπει να τον διαμορφώνει. Δίνει έμφαση:

στη στενή συνεργασία με MI5, GCHQ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Five Eyes,

στη χρήση της AI για ενίσχυση –και όχι αντικατάσταση– της ανθρώπινης κρίσης,

στην επιχειρησιακή τόλμη, χωρίς υιοθέτηση των μεθόδων των αντιπάλων.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Παρά την τεχνολογική έμφαση, η Metreweli επιστρέφει διαρκώς στον άνθρωπο. Υπογραμμίζει ότι η MI6 «ακούει» – πράκτορες, αντιπάλους, ανθρώπους μέσα σε αυταρχικά καθεστώτα – γιατί μόνο έτσι μπορούν να «σπάσουν οι κύκλοι βίας». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά,

«Στο τέλος, δεν μας ορίζει τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τι επιλέγουμε να κάνουμε».

Η ομιλία κλείνει με το μήνυμα ότι, σε έναν ασταθή κόσμο, η ανθρώπινη κρίση, οι αξίες και η ακεραιότητα παραμένουν το ισχυρότερο όπλο της βρετανικής –και ευρύτερα δυτικής– ασφάλειας.