Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», αφού επικοινώνησε νωρίτερα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.

«Θεωρώ πως σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, αφότου επικοινώνησε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν σε δείπνο στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ