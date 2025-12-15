Βήματα προόδου βλέπουν οι εμπλεκόμενοι στις συνομιλίες για το Ουκρανικό στο Βερολίνο, αν και κάθε πλευρά μοιάζει να έχει μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει αυτή η πρόοδος ή αν θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

Στη συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε καταρχάς τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να υπάρξει ειρήνευση. Χωρίς τον Τραμπ δεν θα υπήρχε η θετική δυναμική που υπάρχει στις συνομιλίες στο Βερολίνο, είπε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι «έχουμε ελπίδα για μια πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία», εξηγώντας ότι «γνωρίζουμε το τίμημα του πολέμου και το τίμημα της ειρήνης». Επαίνεσε μάλιστα τον ρόλο του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, των δύο απεσταλμένων του Τραμπ.

Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.

There is a lot of noise and anonymous speculation in the media right… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 15, 2025

Επισήμανε, τέλος, ότι ελπίζει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος κατά το δείπνο με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι σήμερα έγιναν πολλοί γύροι συνομιλιών και θα γίνουν περισσότεροι. «Εργαζόμαστε συνεχώς» για να υπάρξει ειρήνευση, αλλά «δεν είναι όλες οι ερωτήσεις εύκολες» τόνισε. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές αλλά σημαντικές, είπε ακόμη, λέγοντας ότι «οι εταίροι μας ακούν την Ουκρανία και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδους σημασίας για τη συμφωνία, τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης. Η Ουκρανία χρειάζεται σαφήνεια σχετικά με τις εγγυήσεις προτού μπορέσει να εξετάσει εδαφικά αιτήματα, είπε.

Σε ό,τι αφορά το εδαφικό, επέμεινε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί για μια «ισχυρή ειρηνευτική συνομιλία». Οι συνομιλίες είναι «οδυνηρές» καθώς το εδαφικό είναι δύσκολο ως προς την επίλυσή του, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ενδιαφέρουσα είναι η αποστροφή του ότι οι ΗΠΑ δεν απαιτούν τίποτα για τα εδάφη, αλλά μεταφέρουν τις ρωσικές απαιτήσεις.

«Υπάρχουν πολύ δύσκολα θέματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα εδαφικά. Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε όλοι πάνω σε αυτό, και να λυθούν με δίκαιο τρόπο αυτά τα ζητήματα», είπε ο Ουκρανός ηγέτης.

Σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το Ουκρανικό, ο Μερτς όταν ερωτήθηκε για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, στην οποία εξακολουθούν να αντιτίθενται ορισμένα κράτη μέλη, άφησε να εννοηθεί ότι αυτή είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να εγκρίνει η ΕΕ. Οι εναλλακτικές προτάσεις, όπως τα νέα δάνεια, θα απαιτούσαν ομοφωνία και θα τις μπλόκαραν χώρες όπως η Σλοβακία ή η Ουγγαρία.

Η αξιοπιστία της ΕΕ διακυβεύεται εάν τα κράτη μέλη δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την πορεία που θα χαραχθεί σε αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει αυτή την εβδομάδα.

Η μεγάλη εκκρεμότητα του εδαφικού

Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να είναι το εδαφικό.

Όπως ανέφερε πηγή στο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε απόσυρση στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας το ζήτημα αυτό κομβικό για τη ρωσική πλευρά. Το Ντονμπάς παραμένει ένα από τα βασικά μέτωπα του πολέμου, με τη Μόσχα να ελέγχει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου και ότι έχουν αναπτυχθεί πρόσθετες εφεδρείες σε πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Παράλληλα με τις επαφές Ουκρανίας–ΗΠΑ, στο Βερολίνο πραγματοποιείται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με οικοδεσπότη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε μια σαφή επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, πέραν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που θα αφιχθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι στο δείπνο εργασίας έχουν προσκληθεί και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά θα παραστούν.

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν, πέρα από το εδαφικό, το μελλοντικό μέγεθος και η δομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε περίπτωση συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται, με το Βερολίνο να μετατρέπεται προσωρινά στο κεντρικό διπλωματικό πεδίο για την επόμενη φάση του πολέμου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν. Αν το πάρει, θα θέλει κι άλλο", δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Καγιά Κάλας.

Η Ουκρανία είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, στις δηλώσεις της μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί εδαφικών παραχωρήσεων από την πλευρά του Κιέβου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν. Αν το πάρει, θα θέλει κι άλλο. Οι παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τον επιτιθέμενο και όχι από το θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στα σενάρια ειρηνευτικού σχεδίου είναι «εξαιρετικά δύσκολες» και, κατά την άποψή της, «αντανακλούν τη ρωσική τακτική».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκατάλειψης της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν για να φτάσουν στην ειρήνη».

Σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, η Ύπατη Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ένταξη κάθε χώρας στην ΕΕ βασίζεται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναφορά συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο ειρηνευτικό σχέδιο δείχνει ότι «οι Αμερικανοί το σπρώχνουν», κάτι που -όπως είπε- θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό μήνυμα για κράτη-μέλη που διατηρούν επιφυλάξεις, φωτογραφίζοντας την Ουγγαρία, ώστε να αρθεί το βέτο στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματισμένη ενημέρωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. «Δεν ξέρω αν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά η τεχνολογία δεν δούλεψε και έτσι δεν έχω κάτι να σας πω», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σχέδιο χορήγησης δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο χαρακτήρισε «game changer» για την πορεία του πολέμου. Όπως είπε, ελπίζει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, παραδεχόμενη ωστόσο ότι «βλέπει πόσο δύσκολο είναι» να επιτευχθεί συμφωνία.

Απαντώντας στις αντιρρήσεις του Βελγίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι ανησυχίες του έχουν ακουστεί και κατανοηθεί», επισημαίνοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση να μοιραστεί το βάρος μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας, η Κάγια Κάλας απάντησε ότι όλες οι επιλογές έχουν εξεταστεί εδώ και καιρό και ότι το συγκεκριμένο δάνειο αποζημιώσεων αποτελεί «τη πιο βιώσιμη επιλογή». Όπως εξήγησε, η λύση του κοινού δανεισμού μέσω ευρωομολόγων απαιτεί ομοφωνία, την οποία δεν στηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. «Η βασική αρχή είναι ότι αυτός που καταστρέφει πρέπει και να αποζημιώσει. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε μέχρι τώρα», σημείωσε.

Εξάλλου, οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας απασχόλησαν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τους οικονομικούς του δεσμούς ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. Όπως είπε, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης του εμπορικού «οπλοστασίου» της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα μόνη της», κατέληξε.

Συμφωνία Γερμανίας και Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, Ουκρανία και Γερμανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

- Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

- Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία - μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

- Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

- Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

- Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

- Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας - εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

- Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

- Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

- Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

- Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ, Πρώτο Θέμα