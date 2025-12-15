Σοκ έχει προκαλέσει το μακελειό στο Σίδνεϊ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά πατέρα και γιου.

Μετά την τρομοκρατική επίθεση, ένα ακόμη συμβάν προκαλεί ανησυχία, καθώς κεφάλια χοίρων βρέθηκαν πεταμένα σε μουσουλμανικούς τάφους στο δυτικό Σίδνεϊ.

Ο μουσουλμάνος εργολάβος κηδείων Ahmad Hraichie καταδίκασε το συμβάν στο νεκροταφείο Narellan στο Κάμντεν ως άσκοπη και ως πράξη μίσους.

«Η πράξη τροφοδοτει τον θυμό και τη διαίρεση» λέει ο μουσουλμάνος εργολάβος κηδείων.

«Σε όποιον το έκανε αυτό: δεν απέδειξες τίποτα εκτός από μίσος. Δεν είσαι η λύση σε κανένα πρόβλημα - είσαι μέρος του προβλήματος», είπε.

«Αυτό είναι καθαρή ηλιθιότητα. Δεν επιτυγχάνει τίποτα. Μόνο τροφοδοτεί τον θυμό, τον πόνο και τη διαίρεση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να εξάπτονται και να ενθουσιάζονται από δειλές πράξεις όπως αυτή.

«Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους τάφους ήταν νεκροί πολύ πριν από τα χθεσινά γεγονότα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τρέχοντα γεγονότα.

«Οι τάφοι είναι χώροι ανάπαυσης, αξιοπρέπειας και σεβασμού - για όλες τις θρησκείες και όλη την ανθρωπότητα. Αν θέλετε ειρήνη, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Αν θέλετε δικαιοσύνη, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Το μόνο που κάνετε είναι να δείχνετε έλλειψη ανθρωπιάς».

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που οι μουσουλμάνοι ηγέτες του Σίδνεϊ δηλώνουν ότι θα αρνηθούν να τελέσουν τις κηδείες ή να παραλάβουν τη σορό του 50χρονου δράστη, Σατζίντ Ακράμ. Ο γιος του, έτερος μακελάρης, νοσηλεύεται φρουρούμενος.

