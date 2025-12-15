Τριάντα πέντε χώρες θα συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στη Βιέννη, ενώ πέντε έχουν ανακοινώσει ότι θα τον μποϊκοτάρουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με την επίσημη λίστα των συμμετοχών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και εξαιτίας των ισχυρισμών περί παρατυπιών στις ψηφοφορίες τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) που οργανώνει την εκδήλωση αναθεώρησε πρόσφατα τους κανόνες της για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χωρών και να διαφυλάξει «την ακεραιότητα και το πνεύμα του διαγωνισμού», όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της. Στόχος της είναι να αποτρέψει την προώθηση των τραγουδιών από εξωτερικούς παράγοντες, να αποκαταστήσει τις επιτροπές επαγγελματιών στους ημιτελικούς, με διευρυμένη συμμετοχή και να βελτιωθούν τα τεχνικά μέσα για να εντοπίζονται και να εμποδίζονται συντονισμένες ή απατηλές ψηφοφορίες.

Στις αρχές Δεκεμβρίου η πλειοψηφία των μελών της EBU κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ τους για τη συμμετοχή της δημόσιας ισραηλινής τηλεόρασης ΚΑΝ, θεωρώντας ότι οι νέοι κανόνες αρκούν. Αμέσως, τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα της Ισπανίας (η χώρα είναι ένας από τους πέντε σημαντικότερους χρηματοδότες του διαγωνισμού), της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας και λίγες ημέρες αργότερα της Ισλανδίας ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision.

Εν αναμονή της δημοσιοποίησης της επίσημης λίστας συμμετοχών, ο διευθυντής του διαγωνισμού Μάρτιν Γκριν εκτίμησε ήδη από τις 5 Δεκεμβρίου ότι πέντε χώρες θα τον μποϊκοτάρουν και οι συμμετοχές θα ανέλθουν σε 35.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μεταξύ 12-16 Μαΐου στη Βιέννη.

Τρεις χώρες επιστρέφουν σε αυτόν, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία, έπειτα από τρία, δύο και έναν χρόνο απουσίας αντίστοιχα.

«Ενώ ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού, αυτός παραμένει ένας χώρος όπου οι φωνές, οι πολιτισμοί, οι γλώσσες και η μουσική αναμιγνύονται» είπε ο Γκριν.

Δεκαπέντε τραγούδια θα παρουσιαστούν στον πρώτο ημιτελικό της 12ης Μαΐου και άλλα τόσα στον δεύτερο, στις 14 Μαΐου. Στον τελικό, στις 16 Μαΐου, θα περάσουν πέντε τραγούδια χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχουν σε ημιτελικούς: της διοργανώτριας Αυστρίας και των τεσσάρων μεγαλύτερων χρηματοδοτών της EBU, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας.

Για πρώτη φορά από το 2022 οι επιτροπές που ορίζουν τα 35 τηλεοπτικά δίκτυα επιστρέφουν στους ημιτελικούς. Οι βαθμολογίες τους θα συνδυαστούν με εκείνες του κοινού για να επιλεγούν τα 10 που θα περάσουν από κάθε ημιτελικό.

Η κλήρωση για να καθοριστεί σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί κάθε χώρα θα γίνει στη Βιέννη στις 12 Ιανουαρίου.

Η Βιέννη φιλοξενεί για τρίτη φορά τον διαγωνισμό. Τον είχε οργανώσει για πρώτη φορά το 1967, μετά τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς την προηγούμενη χρονιά.

