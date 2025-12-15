Έναν χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ ζει μια απομονωμένη αλλά πολυτελή ζωή στη Μόσχα, μακριά από την πολιτική σκηνή που κυριάρχησε επί δεκαετίες. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην οικογένειά του, τις οποίες επικαλείται ο Guardian ο πρώην πρόεδρος της Συρίας έχει επιστρέψει στα θρανία, παρακολουθώντας μαθήματα και «φρεσκάροντας» τις γνώσεις του στην οφθαλμολογία, ενώ παράλληλα μαθαίνει ρωσικά.

Ο Άσαντ διαμένει υπό ρωσική προστασία και δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε δημόσιες ή πολιτικές δραστηριότητες. Το Κρεμλίνο τον θεωρεί πλέον πολιτικά ανενεργό, ενώ η επαφή του με πρώην συνεργάτες του καθεστώτος είναι ελάχιστη και αυστηρά ελεγχόμενη. Πηγές αναφέρουν ότι περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε περιορισμένο κύκλο, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις.

Η οικογένεια Άσαντ φέρεται να κατοικεί σε πολυτελή κατοικία στην περιοχή Ρουμπλιόβκα μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Μόσχας. Τα οικονομικά τους παραμένουν ισχυρά, καθώς σημαντικό μέρος της περιουσίας τους είχε μεταφερθεί στη Ρωσία ήδη από τα πρώτα χρόνια του πολέμου.

Η σύζυγός του, Άσμα αλ-Άσαντ, η οποία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, έχει ανακάμψει μετά από θεραπεία στη Ρωσία και συνοδεύει συχνά τα παιδιά της σε ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα παιδιά της οικογένειας προσαρμόζονται στη νέα τους ζωή. Η κόρη Ζέιν αποφοίτησε πρόσφατα από το πανεπιστήμιο MGIMO της Μόσχας, ενώ οι γιοι Χαφέζ και Καρίμ έχουν αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Παρότι ο Μπασάρ αλ-Άσαντ φέρεται να επιθυμεί να μιλήσει δημόσια και να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την πτώση του καθεστώτος του, οι ρωσικές αρχές δεν του επιτρέπουν μέχρι στιγμής οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση. Έτσι, ο άλλοτε απόλυτος ηγέτης της Συρίας περνά τις ημέρες του ως πολιτικά «σιωπηλός» εξόριστος, επιστρέφοντας στην ιατρική, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν του ως ένας από τους πιο σκληρούς ηγέτες της σύγχρονης Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΕΡΤ