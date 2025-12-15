«Είναι σαφές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση κατά του δυτικού πεδίου, η οποία θα ήθελε να απομακρύνει τις δημοκρατίες από τις αξίες τους, δημιουργώντας ξεχωριστή μοίρα για τα διάφορα έθνη», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, σε παρέμβασή του στην Συνέλευση των Ιταλών Πρέσβεων στο Εξωτερικό. «Δεν επιτρέπεται να αφαιρείται κανείς, δεν επιτρέπονται λάθη», πρόσθεσε.

Ο Ιταλός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι στις διεθνείς σχέσεις παρεισδύει ο πειρασμός του κατακερματισμού, με μια στρατηγική η οποία είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του παρελθόντος, όταν «στις δεκαετίες ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας μπορούσαν, όλοι μαζί, να στοχεύσουν σε κοινή πρόοδο και σε επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων».

Σύμφωνα με τον Ματαρέλα «η τεχνολογική ανάπτυξη των εξοπλισμών και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εκθέσουν σε αυξημένους κινδύνους» διότι «στους πιο επικίνδυνους τομείς, το να αναθέσει κανείς στους αλγόριθμους αποφάσεις για την ζωή και τον θάνατο, θα σήμαινε δραματική οπισθοχώρηση της κοινής ασφάλειας».

«Η μεταβατική εποχή, στην οποία βρισκόμαστε, παρουσιάζει κινδύνους που πρέπει να ξέρουμε να αναγνωρίζουμε άμεσα: στον ορίζοντα προβάλλει ο κίνδυνος μιας γενικής οπισθοδρόμησης του πολιτισμού. Η διεθνής νομιμότητα αποτελεί κοινό αγαθό, ικανό να το αποτρέψει. Στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων, χρειάζεται πολλαπλή διπλωματία»

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ο Τομ Μπάρακ στο Ισραήλ με «κόκκινες γραμμές» για τη Συρία