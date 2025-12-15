Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ αναμένεται να θέσει σαφείς «κόκκινες γραμμές» σχετικά με τη δραστηριότητα του Ισραήλ στη Συρία, κατά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού καναλιού i24news, ο Αμερικανός απεσταλμένος φθάνει σήμερα στο Ισραήλ, όπου θα έχει επαφές με τον Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους για μια σειρά περιφερειακών ζητημάτων, με έντονη έμφαση στο συριακό.

Όπως αναφέρεται, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα ως σύμμαχο που επιχειρεί να σταθεροποιήσει τη χώρα και να τη θέσει σε τροχιά προόδου. Για τον λόγο αυτό, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποφύγει κινήσεις που, κατά την εκτίμησή της, θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την εξουσία του.

Το ίδιο ρεπορτάζ προσθέτει ότι η αμερικανική πλευρά φοβάται πως οι συχνές ισραηλινές επιχειρήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατάρρευση του συριακού συστήματος, ενώ σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία ασφαλείας που να αφορά τη Συρία.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι είναι «πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρεί έναν ισχυρό και ειλικρινή διάλογο με τη Συρία και να μη συμβεί τίποτα που θα παρεμποδίσει την εξέλιξη της Συρίας σε ένα ευημερούν κράτος». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, εργάζεται με ζήλο ώστε να συμβούν θετικές εξελίξεις και ώστε τόσο η Συρία όσο και το Ισραήλ να έχουν μια μακρά και ευημερούσα σχέση».

Ο Τομ Μπάρακ αναμένεται να φθάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο νέας περιοδείας στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσει τον φάκελο της Συρίας, καθώς και προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης με τον Λίβανο.