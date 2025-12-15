Μια βραδιά που έγραψε ιστορία για το gaming και το θέαμα έζησε το Ντουμπάι, με τον Φεχμί Αταλάρ από την Τουρκία να κατακτά τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο Red Bull Tetris, σε έναν τελικό που δεν είχε προηγούμενο: το πρώτο επίσημο, ζωντανά παιζόμενο παιχνίδι Tetris στον ουρανό, με χιλιάδες drones.

Ο μεγάλος τελικός πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Dubai Frame, όπου 2.800 drones απεικόνισαν σε πραγματικό χρόνο την αναμέτρηση του Αταλάρ με τον Λέο Σολόρσανο από το Περού, μετατρέποντας τον νυχτερινό ουρανό σε μια γιγαντιαία, τρισδιάστατη οθόνη Tetris.

Κυριαρχία στον τελικό

Μετά από έναν σύντομο προ-τελικό τριών λεπτών, τον οποίο κέρδισε, ο Αταλάρ επέλεξε στρατηγικά να αγωνιστεί δεύτερος στον καθοριστικό αγώνα. Ο Σολόρσανο έθεσε τον πήχη με σκορ 57.164, όμως ο Τούρκος παίκτης επιβεβαίωσε τη φήμη του για ασύλληπτη ταχύτητα και ακρίβεια.

Μέσα σε πέντε λεπτά, τα drones «στοίβαζαν» Tetriminos με ρυθμό που δυσκολευόταν να παρακολουθήσει ακόμη και το κοινό, μέχρι το χρονόμετρο να μηδενίσει και το τελικό σκορ να γράψει 168.566, χαρίζοντας στον Αταλάρ τη νίκη.

«Είχα πει μετά τα ημιτελικά ότι αν κερδίσω, θα είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα μου και για εμένα. Αυτό που έζησα σήμερα μοιάζει εξωπραγματικό», δήλωσε συγκινημένος.





Dubai hosted the largest “Tetris” ever created



At the Red Bull Tetris World Final, more than 2,800 drones formed the game’s shapes in real time, reacting to players’ moves. Around 4,000 drones were used in total.



Champions from 60 countries competed in the tournament. The… pic.twitter.com/VeBKHWoLuf — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Ένα παγκόσμιο υπερθέαμα

Περισσότερα από 4.000 drones, ζωντανή μουσική ειδικά γραμμένη για την περίσταση και εμφανίσεις ειδικών καλεσμένων πλαισίωσαν το θέαμα, ενώ ο τελικός αποτέλεσε την κορύφωση μιας παγκόσμιας διοργάνωσης που ξεκίνησε με πάνω από 7 εκατομμύρια παιχνίδια σε προκριματικούς γύρους και εθνικούς τελικούς σε 60 χώρες.

Η διαδρομή προς τον τελικό περιλάμβανε αγώνες στο Terra Solis στην έρημο, όπου οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν θρυλικές μορφές του Tetris, όπως τον δημιουργό του παιχνιδιού Αλεξέι Παζίτνοφ και τον άνθρωπο που το έκανε παγκόσμιο φαινόμενο, Χενκ Ρότζερς.



