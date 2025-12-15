Σοκ προκαλεί στο Χόλιγουντ και διεθνώς η είδηση ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Ράινερ εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για ανθρωποκτονία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει συλληφθεί ή κατονομαστεί ύποπτος.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, αστυνομία και πυροσβεστική κλήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε κατοικία στην αριστοκρατική συνοικία Brentwood, περιοχή όπου διαμένουν πολλοί άνθρωποι του θεάματος. Ένας άνδρας 78 ετών και μια γυναίκα 68 ετών διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί στον χώρο.

Χωρίς επίσημες απαντήσεις για τα αίτια

Οι Αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου. Σε νυχτερινή ενημέρωση, η αστυνομία ανέφερε ότι τα δύο σώματα παρέμεναν εντός της οικίας περισσότερες από έξι ώρες μετά την πρώτη κλήση, ενώ δεν δόθηκαν πληροφορίες για τραύματα, όπλα ή ενδείξεις διάρρηξης. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να καθοριστούν από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι στο σημείο μετέβησαν και ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών, χωρίς ωστόσο να αναζητείται προς το παρόν συγκεκριμένο πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Παγκόσμια συγκίνηση για μια εμβληματική μορφή του κινηματογράφου

Τον θάνατο του Ράινερ και της συζύγου του επιβεβαίωσε με δήλωσή του και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κάνοντας λόγο για «σπαρακτική απώλεια». Χαρακτήρισε τον Ράινερ «μεγαλοκαρδο ιδιοφυΐα πίσω από μερικές από τις πιο αγαπημένες ιστορίες του αμερικανικού κινηματογράφου».

Γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ, ο Ρομπ Ράινερ ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1960 και έγινε ευρέως γνωστός τη δεκαετία του 1970, ενσαρκώνοντας τον “Meathead” στη σειρά All in the Family, ρόλος που του χάρισε δύο βραβεία Emmy.

Ως σκηνοθέτης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με ταινίες-σταθμούς όπως This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery και A Few Good Men, η τελευταία εκ των οποίων προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επιστρέψει στο σύμπαν του Spinal Tap με τη συνέχεια Spinal Tap II: The End Continues.

Παράλληλα, υπήρξε συνιδρυτής της επιτυχημένης εταιρείας παραγωγής Castle Rock Entertainment.