Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ έκρινε σήμερα τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης κι αφοσιωμένο υποστηρικτή της δημοκρατίας Τζίμι Λάι ένοχο στη δίκη του στην οποία αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της ανταρσίας και δυο περιπτώσεις υποτιθέμενης αθέμιτης σύμπραξής του με δυνάμεις στο εξωτερικό, ευρύτερα επειδή αποπειράθηκε να καταφέρει πλήγμα στην εθνική ασφάλεια της Κίνας, υπόθεση που επικρίθηκε από δυτικές χώρες και οργανισμούς υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας, που δεν έχουν πάψει να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος αμέσως.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία» ότι ο κ. Λάι «ουδέποτε απέκλινε από την πρόθεσή του να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε η δικάστρια Έστερ Τόου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters