Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 40 άλλοι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που συνέβη σήμερα κατά της εκδήλωσης της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σε νεότερο απολογισμό η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Ουαλίας.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας, τοπική ώρα.

Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε αν ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ