Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκλεισε με ομιλία της, σήμερα στην Ρώμη, το φεστιβάλ του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας». Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε σεσημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας και, μιλώντας για το ουκρανικό, τόνισε: «από την πρώτη ημέρα σταθήκαμε στο πλευρό του ουκρανικού λαού, ο οποίος πολεμά τον νεοϊμπεριαλισμό σοβιετικού χαρακτήρα. Διότι, εδώ, κανείς δεν νιώθει νοσταλγία για τη Σοβιετική Ένωση, η οποία καταπάτησε τη μισή Ευρώπη, για μισό αιώνα».

Αναφερόμενη στις διατλαντικές σχέσεις, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε: «αναθέσαμε την ασφάλειά μας, ως εργολαβία στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζοντας ότι η σημερινή ημέρα δεν θα έφτανε ποτέ. Προσποιούμενοι, κυρίως, ότι θα ήταν δωρεάν, αλλά δεν ήταν έτσι».

Μιλώντας για το ίδιο θέμα, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ίδια έχει ταχθεί, εδώ και καιρό, υπέρ ενός ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, «ίδιας ισχύος και αξιοπρέπειας με τον αμερικανικό και ικανό να συνομιλεί, με πλήρη δικαιώματα, μαζί με όλες τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη».

Η πρόεδρος των "Αδελφών της Ιταλίας", τέλος, αναφέρθηκε στα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας της από την συντηρητική συμμαχία της οποίας ηγείται και δήλωσε: «οι οίκοι αξιολόγησης αναθεωρούν προς το καλύτερο την κρίση τους για την Ιταλία, τοποθετώντας την εκεί που της αξίζει, δηλαδή στην Α κατηγορία. Κάτι που σημαίνει ότι τα ομόλογά μας γίνονται πιο ελκυστικά. Οι επενδύσεις 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που φέραμε στην Ιταλία τα τρία αυτά χρόνια, χάρη στις συμφωνίες με άλλα έθνη, με μεγάλες επιχειρήσεις, σημαίνουν θέσεις εργασίας. Το σπρέντ, σήμερα βρίσκεται κατά δυο τρίτα χαμηλότερα, σε σχέση με όταν αναλάβαμε εμείς. Τα επιτόκια των ομολόγων του δημοσίου μας μειώνονται, κάτι που σημαίνει ότι εξοικονομούμε δισεκατομμύρια ευρώ, και είναι χρήματα που μπορούμε να επενδύσουμε για τις ανάγκες των Ιταλών».



Διαβάστε επίσης: Ουκρανικό: Σε εξέλιξη στο Βερολίνο ο διπλωματικός μαραθώνιος





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ