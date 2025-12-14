Το Βερολίνο μετατρέπεται από σήμερα το απόγευμα σε κέντρο έντονων διπλωματικών διαβουλεύσεων για το Ουκρανικό.

Στη γερμανική πρωτεύουσα έφθασαν σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, αλλά και οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, που εθεάθησαν να καταφθάνουν στο κεντρικό ξενοδοχείο του Βερολίνου, Adlon.

Απόψε το βράδυ, αναμένονται συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας, οι οποίες και θα πραγματοποιηθούν σε απόρρητη τοποθεσία της γερμανικής πρωτεύουσας, οι οποίες και θα επαναληφθούν σε επίπεδο ηγετών, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών απεσταλμένων.

Σύμφωνα με την ε/φ Bild, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, κατέθεσε νέα πρόταση, όπου και δέχεται την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντομπάς, όμως την ίδια ώρα ζητά να μην εισέλθουν και ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή, προκειμένου να καταστεί αποστρατικοποιημένη ζώνη.

Πριν λίγη ώρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Ζελένσκι, έγινε δεκτός από τον Γερμανό Καγκελάριο, Μερτς, στην Καγκελαρία.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν πως πρώτα θα ζητηθούν από τους Ευρωπαίους εγγυήσεις ασφαλείας και κατόπιν θα συζητηθεί το εδαφικό.

Ολόκληρο το κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας έχει αποκλεισθεί από γερμανικές δυνάμεις, ενώ κανείς δεν γνωρίζει το ακριβές πρόγραμμα, αλλά και τον τόπο των συνομιλιών.



Πηγή: ΚΥΠΕ