Θλίψη και οργή επικρατεί στο Ισραήλ μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έντεκα αθώους πολίτες, ενώ ένας εκ των δραστών εξουδετερώθηκε επίσης από την Αστυνομία.

Η τρομοκρατική επίθεση αναζωπύρωσε τη σύγκρουση του Ισραήλ με τον (Εργατικό) Πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε ο οποίος κατηγορείται ότι για πολιτικούς λόγους δεν εισάκουσε τις προειδοποιήσεις και δεν έλαβε τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας. Η τελευταία τέτοια προειδοποίηση ήταν από την Μοσάντ πριν από ένα μήνα και η Καμπέρα είχε λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες των Ισραηλινών μιλούσαν για επικείμενα χτυπήματα.

Ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι τον Αύγουστο είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, κατηγορώντας την Καμπέρα ότι ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Ο Νετανιάχου είχε πει τότε ότι οι πολιτικές του Αλμπανέζε, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνουν «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας. Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ δήλωσε συγκλονισμένος και κατηγόρησε την Καμπέρα για το «διετές αντισημιτικό παραλήρημα» και την «υποκίνηση με συνθήματα», όπως το «Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα». Προέτρεψε δε την αυστραλιανή Κυβέρνηση να «συνέλθει».

Οι επικρίσεις στο Ισραήλ βέβαια κατά της αυστραλιανής Κυβέρνησης κινούνται οριζόντια στο πολιτικό σκηνικό. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος κατηγορεί την Αυστραλία για την ανοχή που επέδειξε στους ισλαμιστές.

O αρχηγός της αντιπολίτευσης Γάιρ Λαπίντ, προειδοποίησε για μια ανησυχητική παγκόσμια αλληλουχία αναφέροντας «το Μπάουλντερ, το Μάνστεστερ, την Ουάσινγκτον και τώρα το Σίδνεϊ» καλώντας σε επείγουσα και αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα για να τεθεί ένα τέρμα στον αντισημιτικό τρόμο λέγοντας «αρκετά πλέον».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ