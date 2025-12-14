«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό - εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος - ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ