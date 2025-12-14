«Βαθιά συγκλονισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χάνουκα». Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ Στέφεν Ζάιμπερτ εξέφρασε «αποτροπιασμό» και «θλίψη» για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κατακριτέα πράξη μίσους που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα στον κόσμο».

«Βαθύτατο σοκ» εξέφρασε και η Γερμανο-ισραηλινή Κοινότητα: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παγκοσμίως. Παρόλο που πολλές πτυχές των κινήτρων πρέπει ακόμη να διερευνηθούν, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: ο αντισημιτισμός σκοτώνει», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φόλκερ Μπεκ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ