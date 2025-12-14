Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στο Ρόουντ Άιλαντ έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή του Πανεπιστημίου Brown στο Πρόβιντενς. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «ενεργός δράστης στον χώρο» και κάλεσε φοιτητές και προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο.

Η αστυνομία του Πρόβιντενς ανακοίνωσε ότι πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί στην ευρύτερη περιοχή του πανεπιστημίου, σημειώνοντας πως πρόκειται για εν εξελίξει έρευνα και ζητώντας από το κοινό να αποφύγει την περιοχή ή να παραμείνει σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Brown, δυνάμεις της πανεπιστημιακής αστυνομίας και της αστυνομίας του Πρόβιντενς βρίσκονται επί τόπου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός ή περισσότερων υπόπτων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο. Ανέφερε επίσης ότι ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αστυνομικές αρχές.

Οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα.