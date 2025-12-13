Η FAA ανέφερε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό που αφορούσε την πτήση 803 της United, η οποία εκτελούνταν με αεροσκάφος Boeing 777-200

Πτήση της United Airlines με προορισμό το Τόκιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles, στη βόρεια Βιρτζίνια, το απόγευμα της 13ης του Δεκέμβρη, αφού παρουσίασε βλάβη σε κινητήρα κατά την απογείωση, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η FAA ανέφερε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό που αφορούσε την πτήση 803 της United, η οποία εκτελούνταν με αεροσκάφος Boeing 777-200.

«Ζητούμε συγγνώμη για την απρόσμενη επιστροφή στο αεροδρόμιο Washington Dulles. Η ομάδα συντήρησής μας χρειάζεται να επιδιορθώσει ένα τεχνικό ζήτημα στο αεροσκάφος πριν μπορέσουμε να αναχωρήσουμε ξανά. Εκτιμούμε την υπομονή σας και θα σας κρατάμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η United σχετικά με την πτήση στην ιστοσελίδα της.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr