Ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τη Γερουσία της Ιντιάνα να αποδεχτεί τον νέο εκλογικό χάρτη, ωστόσο η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών που την απαρτίζουν, ψήφισε αρνητικά - Τα προειδοποιητικά μηνύματα από τη Βιρτζίνια και η ολοένα αυξανόμενη αποστασιοποίηση των Ρεπουμπλικανών από... τις ιδέες του Τραμπ.

Η απόρριψη από τη Γερουσία της Ιντιάνα ενός νέου εκλογικού χάρτη, τον οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλτ Τράμπ είχε πιέσει σθεναρά να υιοθετηθεί, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα, μέχρι σήμερα, Ρεπουμπλικανών που ύψωσαν ανάστημα απέναντί του.

Και δεν ήταν καν η μοναδική περίπτωση της περασμένης εβδομάδας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε μια σειρά από «προειδοποιητικές βολές» στην προσπάθειά του να επιβληθεί στο κόμμα του και στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα συνολικά.

Η περασμένη Πέμπτη – και τα πλήγματα κατά των προσπαθειών Τραμπ για κυριαρχία στο πολιτικό σύστημα της χώρας του - φάνηκε να επιβεβαιώνει τα αναδυόμενα όρια της ικανότητάς του να αναγκάζει άλλους να υποκύπτουν στη βούλησή του, καθώς τα ποσοστά αποδοχής του υποχωρούν και η προεδρία του αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά «κρίσης», έστω κι αν αυτό στην αμερικανική πολιτική σκηνή θεωρείται «δεδομένο» μετά από έναν χρόνο διακυβέρνησης.

Η Ιντιάνα απορρίπτει την πίεση για αναδιαμόρφωση των περιφερειών

Η Ιντιάνα ήταν αναμφίβολα το πιο ηχηρό παράδειγμα. Παρά τους μήνες πιέσεων από τον Τραμπ και τους συμμάχους του, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές της Πολιτείας έστειλαν σαφές μήνυμα. Η πλειοψηφία τους - 21 από τους 40 ψήφισε κατά της γραμμής του Προέδρου καταψηφίζοντας τον χάρτη με σχετική άνεση.

Είχαν απέναντί τους τις απειλές του Τραμπ ότι θα επιχειρήσει να τους ανατρέψει στις προκριματικές εκλογές, την πίεση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, καθώς και έναν σημαντικό αριθμό φυσικών απειλών… Με άλλα λόγια, οι Ρεπουμπλικάνοι αυτοί γνώριζαν ακριβώς το δυνητικά βαρύ πολιτικό κόστος της ψήφου τους και παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία ψήφισε εναντίον του Τραμπ.

Η ψηφοφορία είχε σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Ενδέχεται να έβαλε και την τελευταία πρόκα στο φέρετρο της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών. Χωρίς τα δύο επιπλέον ευνοϊκά για τους Ρεπουμπλικανούς έδρανα που θα του έδινε η Ιντιάνα, η σκληρή εκστρατεία του για την διατήρηση του απόλυτου ελέγχου Βουλής και Γερουσίας μετά τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές μοιάζει να έχει σημαντικά προβλήματα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να κερδίσουν πλεονέκτημα σε λίγες έδρες, αλλά όλο και περισσότερο φαίνεται ότι το τελικό ισοζύγιο θα είναι... σχεδόν ουδέτερο.

Αποτυχία απαγγελίας νέων κατηγοριών κατά της Τζέιμς (ξανά)

Ωστόσο, δεν πρέπει να βγουν από το κάδρο και οι υπόλοιπες εξελίξεις της Πέμπτης που ήταν όλες εις βάρος του Τραμπ.

Στη Βιρτζίνια, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέτυχε για δεύτερη φορά να εξασφαλίσει νέα απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. Οι δύο αποτυχίες ήρθαν μετά την απόφαση δικαστή να απορρίψει την αρχική δίωξη, κρίνοντας ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας που την είχε κινήσει δεν υπηρετούσε νόμιμα.

Για να γίνει σαφές το μέγεθος της απόκλισης: σε ολόκληρο το έτος από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2013, τα ομοσπονδιακά σώματα ενόρκων απέρριψαν κατηγορητήρια μόλις πέντε φορές σε εθνικό επίπεδο, σε σύνολο 165.000 υποθέσεων. Στην υπόθεση Τζέιμς, αυτό συνέβη ήδη δύο φορές.

Όλα αυτά έρχονται μετά την απόρριψη, από άλλο σώμα ενόρκων, κατηγορίας κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, ενός ακόμη στόχου της εκστρατείας αντεκδίκησης του Τραμπ, στην αρχική του δίωξη.

Η συνολική εικόνα φαίνεται να επιβεβαιώνει πόσο πρόχειρα δομημένες είναι οι κατηγορίες στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Και όλο το εγχείρημα, όπως και η προσπάθεια για αναδιαμόρφωση των περιφερειών, μοιάζει να ξεθυμαίνει, επειδή ένας θεσμός - εν προκειμένω το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης - δεν υποκύπτει στη βούλησή του.

Περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι αποστασιοποιούνται

Παρόμοια είναι η εικόνα και στις προσπάθειες του Τραμπ να στοχοποιήσει Δημοκρατικούς που προειδοποίησαν στρατιωτικούς για το ενδεχόμενο η κυβέρνησή του να εκδώσει παράνομες εντολές. Ο Τραμπ κατηγόρησε περίπου μισή ντουζίνα Δημοκρατικούς, όπως τον γερουσιαστή της Αριζόνα Μαρκ Κέλι, για στασιαστική και ακόμη και προδοτική συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να επικαλεστεί τη θανατική ποινή.

Και εδώ, όμως, οι προσπάθειες αντιποίνων υπέστησαν σοβαρό πλήγμα την Πέμπτη. Μετά την παράδοση σχετικής έκθεσης του Πολεμικού Ναυτικού, την οποία είχε ζητήσει ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, έστειλε σαφές μήνυμα στο CNN ότι «δεν υπάρχει τίποτα».

Ο Ρεπουμπλικάνος από το Μισισίπι δήλωσε ότι δεν είναι καν σκόπιμο ο στρατός να επιχειρήσει να τιμωρήσει τον Κέλι, πόσο μάλλον να τον κατηγορήσει για στάση ή προδοσία.

Και η Ιντιάνα δεν ήταν η μόνη νομοθετική εξουσία που επέπληξε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Το ίδιο έκανε και η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου 20 Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της ακύρωσης εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ, με το οποίο αφαιρούνταν από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Αν και η νομοθεσία δύσκολα θα γίνει νόμος, είναι σπάνιο Ρεπουμπλικάνοι να ψηφίζουν τόσο ευθέως ενάντια σε κάτι που θέλει ή έχει πράξει ο Τραμπ. Και όσοι τον καταψήφισαν δεν ήταν μόνο μετριοπαθείς.

Το «μπλοκάρισμα» στη Γερουσία

Τέλος, υπάρχει ακόμη μία κρίσιμη συζήτηση στην Ουάσιγκτον, όπου οι νομοθέτες φαίνεται να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική γραμμή από τον Τραμπ - και να μην μετακινούνται, παρά τις πιέσεις του.

Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ προτείνει για τη θέση της ομοσπονδιακής εισαγγελέως τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία είχε αποκλειστεί στις υποθέσεις Τζέιμς και Κόμι. Η επικύρωση του διορισμού της θα της έδινε τη δυνατότητα να κινεί τέτοιες διώξεις για λογαριασμό του.

Υπάρχει, όμως, ένα σοβαρό εμπόδιο. Σύμφωνα με τον πάγιο «κανόνα του μπλε δελτίου», η Γερουσία δεν επικυρώνει τέτοιους διορισμούς χωρίς την έγκριση των γερουσιαστών της Πολιτείας που αφορά η θέση. Και η Βιρτζίνια έχει δύο Δημοκρατικούς γερουσιαστές, οι οποίοι δεν πρόκειται να δώσουν αυτή την έγκριση.

Ο Τραμπ εδώ και καιρό πιέζει την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων να καταργήσει τον κανόνα αυτόν, πίεση που ανανέωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση και απορριπτική. Ο επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολύ περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές που ενδιαφέρονται να διατηρηθεί [ο κανόνας] παρά να καταργηθεί». Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Τσαρλς Γκράσλεϊ, υπέδειξε ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι πως ο Λευκός Οίκος δεν στέλνει αρκετές υποψηφιότητες.

Το επεισόδιο συμπυκνώνει μια αναδυόμενη τάση γύρω από τον Τραμπ, όπου μοιάζει απλώς να πετά ιδέες ελπίζοντας ότι κάποια θα «μείνει».

Αυτό, όμως, δεν φαίνεται πλέον να λειτουργεί τόσο καλά, ιδίως καθώς θεσμοί -και ακόμη και μέλη του ίδιου του κόμματός του- επιστρατεύουν βούληση και θάρρος για να του αντισταθούν.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

