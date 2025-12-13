Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σήμερα στην Παλμύρα της Συρίας, καθώς υποστήριζαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, δύο τοπικοί Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι αυτοκινητοπομπή των συριακών ενόπλων δυνάμεων και των αμερικανικών δυνάμεων του υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους δέχθηκε πυρά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας στήριξης μιας κουρδικής δύναμης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλέστηκε το SANA, αμερικανικά ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες σε αμερικανική βάση στην περιοχή Αλ-Τανφ της Συρίας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.