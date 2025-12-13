Δυτικοί πολιτικοί συνδέονται με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω σχημάτων διαφθοράς υποστήριξε η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει σε ποιους αναφέρεται σε συνέντευξή της στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ.

«Αυτός εκβιάζει τους πάντες. Είναι ένας πραγματικός τρομοκράτης, τόσο από την άποψη της μορφής υλοποίησης, όσο και από την άποψη της ιδεολογίας, έχει συνηθίσει να εκβιάζει τους πάντες. Γνωρίζει ποιος από τη Δύση εμπλέκεται σε ποιες συμφωνίες διαφθοράς μαζί του», δήλωσε η υψηλόβαθμη Ρωσίδα διπλωμάτης, η οποία είχε νωρίτερα εκτιμήσει ότι στον Ουκρανό Πρόεδρο «δεν χρειάζονται εκλογές στην Ουκρανία», αλλά επιδιώκει από τη Δύση «να επανεκλεγεί ο ίδιος».

«Ο Ζελένσκι καταλαβαίνει ότι τον έχουν ήδη “στριμώξει” στον τοίχο σε όλα τα επίπεδα – και λόγω της κατάστασης στο έδαφος, στο πεδίο της μάχης, και λόγω της δικής του μη νομιμοποίησης, δεδομένου ότι δεν έγιναν εκλογές, τις ακύρωσε κατά κάποιον τρόπο ο ίδιος, και από την απόλυτη προς το πρόσωπό του δυσπιστία των Ουκρανών, οι οποίοι απλά έφυγαν μαζικά εκτός Ουκρανίας. Οπότε [εκείνος] άρχισε να εκβιάζει τους δυτικούς καθοδηγητές του», είπε η κ. Ζαχάροβα.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο ΤΑΣΣ, οι προεδρικές εξουσίες του Προέδρου Ζελένσκι τερματίστηκαν επισήμως στις 20 Μαΐου, ωστόσο «εκείνος κάνει παν το δυνατό, ώστε να παραμείνει στην εξουσία», ενώ η ουκρανική προεδρία θεωρεί δεδομένο ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή εκλογών υπό συνθήκες πολέμου. Στις 9 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έφθασε η κατάλληλη στιγμή για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία», σημειώνοντας ότι «το Κίεβο χρησιμοποιεί τη σύγκρουση, ώστε να μην το πράξει». Την ίδια μέρα ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διοργανώσει προεδρικές εκλογές στη χώρα, όμως γι᾽αυτό «είναι απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές και κατοχύρωση της ασφάλειας, ώστε οι στρατιωτικοί να μπορούν επίσης να ψηφίσουν» και ως εκ τούτου ζήτησε από την ουκρανική Βουλή (Βερχόβνα Ράντα) να προχωρήσει τις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες και τις χώρες της Δύσης, ΗΠΑ και Ευρώπη, να εγγυηθούν την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας.

Με χθεσινή του δήλωση ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέκλεισε την προοπτική μιας ανακωχής για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, επιμένοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει μια καθολική συμφωνία ειρήνης και όχι κάποια ανακωχή με οποιαδήποτε δικαιολογία.



Πηγή: ΚΥΠΕ