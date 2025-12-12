Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανακατέλαβαν τμήματα της πόλης Κουπιάνσκ στη βορειανατολική Ουκρανία και έχουν περικυκλώσει ρωσικά στρατεύματα εκεί ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι επισκέφθηκε την περιοχή και εξήρε την επιχείρηση, λέγοντας ότι η επιχείρηση αυτή ενισχύσει την Ουκρανία στο διπλωματικό πεδίο.

Με τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ ειρηνευτικές προσπάθειες να βρίσκονται σε εξέλιξη, η Μόσχα έχει ανακοινώσει ότι προελαύνει σε όλα τα μέτωπα και ότι έχει καταλάβει το Κουπιάνσκ και την στρατηγική πόλη του Ποκρόφσκ στα ανατολικά. Το Κίεβο το έχει διαψεύσει λέγοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό που έχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο Ζελέσνκι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο να στέκεται στην είσοδο της πόλης Κουπιάνσκ όπου υπάρχει και η σχετική επιγραφή με το όνομα της πόλης.

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτύχουμε αποτελέσματα στο μέτωπο ώστε η Ουκρανία να μπορεί να πετύχει αποτελέσματα στην διπλωματία» δήλωσε ο Ζελένσκι, «Όλες οι ισχυρές μας θέσεις εντός της χώρας είναι ισχυρές θέσεις στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ευχαριστώ τον κάθε πολεμιστή: Ευχαριστώ όλες τις χερσαίες μας δυνάμεις, σήμερα είναι αποκλειστικά η μέρα σας. Ευχαριστώ παιδιά», προσέθεσε.

«Οι Ρώσοι στο Κουπιάνσκ έχουν αποκλεισθεί πλήρως» λέει το Κίεβο

Το Σώμα Εθνοφρουράς Χαρτίγια της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε αρκετές βόρειες περιοχές του Κουπιάνσκ.

Οι ρωσικές οδοί ανεφοδιασμού έχουν αποκοπεί και αρκετές εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι, ανέφερε η Χαρτίγια με ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές για το πεδίο της μάχης.

«Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι Ρώσοι στην πόλη έχουν αποκλεισθεί εντελώς. Για ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα γνωρίζουν ότι είναι περικυκλωμένοι», δήλωσε ο διοικητής της Χαρτίγια Ίχορ Ομπολιένσκιι, όπως γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ukrainska Pravda.

Η Ρωσία η οποία άρχισε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν σχολίασε άμεσα τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.

Ο ουκρανικός ιστότοπος καταγραφής των μαχών, Deep State, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον τρία χωριά βόρεια και δυτικά του Κουπιάνσκ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Επίσης οι βόρειες συνοικίες του Κουπιάνσκ φαίνονται να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο και ο χάρτης υπονοεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι περικυκλωμένα στο κέντρο της πόλης.

Στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι τον Νοέμβριο, ο ρυθμός της ρωσικής προέλασης είχε επιταχυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο φέτος, καθώς τα στρατεύματα προχώρησαν, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μικρότερων χωριών.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει χθες Πέμπτη ότι κατέλαβε την πόλη Σίβερσκ στα ανατολικά. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters