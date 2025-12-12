Με μια αιχμηρή αλλά προσεκτικά διατυπωμένη παρέμβαση, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανταπαντά στα σχόλια του Αμερικανού πρέσβη Τομ Μπαράκ για τους S-400, το πρόγραμμα των F-35 και τη θέση της Άγκυρας στο δυτικό αμυντικό οικοσύστημα.

Η Άγκυρα επιδιώκει να δείξει ότι δεν αποδέχεται «μαθήματα συμμόρφωσης», ενώ παράλληλα διατηρεί ανοικτούς διαύλους για την επαναφορά της στο πρόγραμμα F-35. Το υπουργείο στέλνει μήνυμα πως οι αποφάσεις της Τουρκίας δεν θα καθορίζονται από εξωτερικές πιέσεις, αλλά από τις δικές της επιχειρησιακές ανάγκες και την αρχή της ισότιμης συμμαχικής συνεργασίας.



Απάντηση στον τομ μπαράκ για S-400 και F-35

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έδωσαν σαφή απάντηση στα σχόλια του Αμερικανού πρέσβη Τομ Μπαράκ, υπενθυμίζοντας πως οι τουρκικές επιλογές στον τομέα της αεράμυνας παραμένουν σταθερές.

Όπως σημειώνουν: «Οι προσπάθειές μας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας της χώρας μας με συστήματα εγχώριας παραγωγής συνεχίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις σχετικά με το σύστημα αεράμυνας S-400, το οποίο έχει τεθεί στη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες», απαντώντας ευθέως στις πρόσφατες δηλώσεις του Μπάρακ σχετικά με τους S-400, που άφηναν να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον αναμένει αλλαγή στάσης από την Τουρκία.

F-35: Διαπραγμάτευση χωρίς υποχωρήσεις

Το τουρκικό ΥΠΑΜ επιχειρεί να εμφανίσει την επιστροφή στο πρόγραμμα F-35 ως θέμα συμμαχικής ισοτιμίας και όχι ως συμμόρφωση προς αμερικανικές επιταγές, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Οι διπλωματικές επαφές και οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας σχετικά με την προμήθεια του F-35 βρίσκονται σε εξέλιξη, και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται για την άρση των κυρώσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με την προμήθεια του F-35 και για την επαναφορά της συμμετοχής της χώρας μας στο πρόγραμμα».

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι ο διάλογος αποτελεί τη μόνη βάση για την επίλυση του ζητήματος:

«Εκτιμάται ότι η αντιμετώπιση της διαδικασίας του έργου του F-35 μέσω αμοιβαίου διαλόγου και εποικοδομητικής διαβούλευσης, στο πνεύμα της συμμαχίας, θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις».

Eurofighter – η «ενδιάμεση λύση» από Κατάρ και Ομάν

Σε ό,τι αφορά την προμήθεια των Eurofighters, το υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η τουρκική αεροπορική αναβάθμιση προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με το ευρωπαϊκό μαχητικό να αποτελεί πλέον κρίσιμο μεταβατικό κρίκο.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρός μας στην τελετή υπογραφής, ως ενδιάμεση λύση μέχρι να ξεκινήσει η παράδοση των νέων αεροσκαφών παραγωγής που θα προμηθευτούν από το Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέπεται η απόκτηση 12 αεροσκαφών από το Κατάρ και το Ομάν. Τα αεροσκάφη που θα αποκτηθούν από το Κατάρ θα μεταφερθούν στη χώρα μας μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ τα αεροσκάφη που θα αποκτηθούν από το Ομάν θα μεταφερθούν μετά τις προγραμματισμένες δραστηριότητες εκσυγχρονισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επιχειρώντας να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει επιχειρησιακό κενό στον αέρα, όπως κατηγορείται συνήθως η Άγκυρα από την τουρκική αντιπολίτευση.