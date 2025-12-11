Με φόντο το αδιέξοδο ανάμεσα σε Άγκυρα και Ουάσιγκτον για τους ρωσικούς S-400, μια ιδέα που μέχρι πρόσφατα κυκλοφορούσε «στο περιθώριο» φαίνεται πως αποκτά νέα δυναμική στα διπλωματικά παρασκήνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει πηγή στο RIA Novosti, εξετάζεται το σενάριο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράσει τους τουρκικούς S-400 και να τους μεταφέρει στην Ουκρανία.

«Κομψή έξοδος» της Τουρκίας από το αδιέξοδο

Η πηγή περιγράφει ότι η ιδέα προέκυψε ως ένας τρόπος να βοηθηθεί η Τουρκία να ξεπεράσει τη σύγκρουσή της με τις ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν δυσαρεστημένες με την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων από μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

«Όχι πολύ καιρό πριν, προέκυψε μια ιδέα στο περιθώριο για το πώς να βοηθηθεί κομψά η Τουρκία να επιλύσει τη σύγκρουσή της με τις ΗΠΑ, οι οποίες ήταν ακόμα πολύ δυσαρεστημένες με το γεγονός ότι ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ απέκτησε ρωσικά όπλα», δήλωσε η πηγή στο RIA Novosti.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να αγοράσουν τα συστήματα, χρηματοδοτώντας την κίνηση από τους κοινοτικούς πόρους, που ήδη προορίζονται για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

«Αυτή η ιδέα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράσει τους S-400 από την Τουρκία», πρόσθεσε η πηγή.

Σενάριο ευρωπαϊκής αγοράς και μεταφοράς στην Ουκρανία

Το σχέδιο παρουσιάζεται ως μια διπλή λύση: απομάκρυνση των ρωσικών συστημάτων από την Τουρκία και ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

«Θα πρέπει να αγοράσετε κάτι από αυτούς», είπε η πηγή, υπονοώντας ότι η κίνηση θα πρέπει να γίνει μέρος της συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η πηγή υποστήριξε ότι οι S-400, μετά την ευρωπαϊκή αγορά τους, θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Ουκρανία εντός των ήδη υπαρχόντων προϋπολογισμών αγοράς όπλων.

«Εξακολουθούμε να βοηθάμε την Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Επομένως, η ιδέα είναι να μεταφερθούν οι S-400 που αγοράστηκαν από την Τουρκία στην Ουκρανία. Επιπλέον, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν κοινά χρήματα για αυτό, τα οποία ήδη προορίζονται για την αγορά όπλων για την Ουκρανία», ανέφερε.

Επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35;

Η ιδέα παρουσιάζεται ως «διέξοδος» και για την Άγκυρα, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς των S-400.

Η πηγή εκτιμά ότι η πώληση των συστημάτων θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η πηγή εξέφρασε την άποψη ότι η πώληση των συστημάτων S-400 θα βοηθήσει την Τουρκία να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35, οι οποίες διακόπηκαν με το πρόσχημα της αγοράς ρωσικών συστημάτων αεράμυνας από την Άγκυρα».

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι τόσο η Τουρκία όσο και η ΕΕ θα έχουν όφελος από το σχέδιο.

«Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η Τουρκία θα πρέπει να κάνει κάτι με τους S-400. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση θα μοιάζει επίσης με φιλάνθρωπο και όχι με λογιστή».

Το ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο

Όπως σημειώνει η πηγή, ο απώτερος στόχος είναι τριπλός:

• να εξευρεθούν πόροι για την αγορά,

• να αποκατασταθούν οι σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας,

• να επανέλθει η Άγκυρα στη συζήτηση για το F-35.

Το κατά πόσο η ιδέα αυτή θα προχωρήσει, παραμένει αβέβαιο. Ωστόσο, το γεγονός ότι συζητείται σε διπλωματικούς κύκλους δείχνει τη σημασία που αποδίδεται τόσο στη στάση της Τουρκίας εντός ΝΑΤΟ, όσο και στην ανάγκη για νέα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία.