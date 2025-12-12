Με φόντο την εντεινόμενη αεροπορική αναβάθμιση της Τουρκίας, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ παρουσίασε στην τουρκική βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό το νέο πλαίσιο αγορών και συνεργασιών για μαχητικά αεροσκάφη, που προωθεί η Άγκυρα, τόσο με τη Βρετανία όσο και με τις ΗΠΑ. Η δήλωσή του αποτυπώνει τη στρατηγική που επιχειρεί να επανατοποθετήσει τη χώρα στον δυτικό αμυντικό μηχανισμό, χωρίς όμως να δίνει «λευκή επιταγή» σε κανέναν εταίρο.

Σύμφωνα με τον Γκιουλέρ, «υπογράφηκε τον Οκτώβριο σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια 20 νέων αεροσκαφών Eurofighters, καθώς και εξοπλισμού και διαφόρων πυρομαχικών».

Η προμήθεια αυτή, όπως εξηγεί, προσφέρει κρίσιμο χρονικό πλεονέκτημα: «Η απόκτηση των Eurofighters θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες αεροπορικής υπεροχής και την κοινή επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στο πλεονέκτημα της ταχείας παράδοσης».

Ο Τούρκος υπουργός έσπευσε επίσης να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το κόστος, τονίζοντας πως «το κόστος ανά μονάδα των αεροσκαφών βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με εκείνα των άλλων χωρών του κοινοπραξιακού σχήματος παραγωγής των Eurofighters, ενώ σημαντικό μέρος της αξίας της σύμβασης αφορά τα πυρομαχικά και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό».

Παράλληλα, η Άγκυρα συνεχίζει τις συζητήσεις με την Ουάσιγκτον.

«Η διαδικασία σχετικά με την προμήθεια των F-16 Block 70 συνεχίζεται σε συντονισμό με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», δήλωσε ο Γκιουλέρ, αφήνοντας ανοιχτό το πλαίσιο των ευρύτερων διαπραγματεύσεων.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα του F-35 παραμένει στο τραπέζι. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η σχετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του F-35, επαναξιολογείται σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μας και τις αμυντικές μας ανάγκες».