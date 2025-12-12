Ρωσική επίθεση σημειώθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή ο τοπικός κυβερνήτης και η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Ο κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε αρκετούς οικισμούς της περιοχής — όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα κύρια θαλάσσια λιμάνια της Ουκρανίας — χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία κατέρριψε 90 ουκρανικα drones.

Πηγή: ΕΡΤ