Σχεδόν 700 μεγάλες καταβόθρες έχουν καταγραφεί σε αγροτικές περιοχές της Τουρκίας, σε μια εξέλιξη που αποδίδεται στην παρατεταμένη ξηρασία, την κλιματική αλλαγή και την υπεράντληση υπόγειων υδάτων.

Σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση της Τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), έχουν εντοπιστεί 684 καταβόθρες στην πεδιάδα της Κόνια, μια από τις σημαντικότερες γεωργικές ζώνες της χώρας, γνωστή ως «ο σιτοβολώνας της Τουρκίας». Νέο υλικό από drone καταγράφει τα βαθιά ανοίγματα στο έδαφος να διακόπτουν τη συνέχεια των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, η σοβαρή ξηρασία και η εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων αποτελούν τις βασικές αιτίες του φαινομένου. Η εντατική άρδευση για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και καλαμποκιού έχει επιταχύνει την εξάντληση των υδροφόρων οριζόντων στην λεκάνη της Κόνια. Σύμφωνα με τουρκικές γεωλογικές μελέτες, η στάθμη των υπόγειων υδάτων σε ορισμένες περιοχές έχει υποχωρήσει κατά δεκάδες μέτρα τις τελευταίες δεκαετίες.





Όπως αναφέρει το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κόνια, περισσότερες από 20 νέες μεγάλες καταβόθρες εμφανίστηκαν μόνο τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή Καραπινάρ. Ορισμένες από αυτές ξεπερνούν τα 30 μέτρα σε διάμετρο και φτάνουν σε βάθος δεκάδων μέτρων.

Στο παρελθόν, η περιοχή της Κόνια κατέγραφε μόνο λίγες καταβόθρες ανά δεκαετία πριν από τη δεκαετία του 2000. Πλέον, δεκάδες νέα φαινόμενα εμφανίζονται κάθε χρόνο. Το Κέντρο Έρευνας Καταβοθρών του πανεπιστημίου ανέφερε ότι έως το τέλος του 2021 περίπου 1.850 περιοχές παρουσίαζαν καθιζήσεις εδάφους.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Γης της NASA, η Τουρκία βιώνει σοβαρή ξηρασία, ενώ τα υδατικά αποθέματα της χώρας είχαν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών το 2021.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι καταβόθρες στην περιοχή Καραπινάρ απειλούν άμεσα τις γεωργικές εκτάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες. Ορισμένοι έχουν ήδη χάσει χωράφια από αιφνίδιες καταρρεύσεις, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν καλλιέργειες σε περιοχές υψηλού κινδύνου.