Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό,το Nem από την Ελβετία που κέρδισε τη Eurovision το 2024, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο του διαγωνισμού, διαμαρτυρόμενος/η για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Ο/Η 26χρονος/η, ήταν ο πρώτος non-binary νικητής στην ιστορία του θεσμού, δήλωσε ότι υπάρχει «ξεκάθαρη σύγκρουση» ανάμεσα στις θεμελιώδεις αξίες της Eurovision, «ενότητα, ένταξη και αξιοπρέπεια για όλους»— και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

Σε ανάρτησή του/της στο Instagram, το Nemo ανέφερε πως, παρά την ευγνωμοσύνη του/της για την εμπειρία και την κοινότητα της Eurovision, «σήμερα δεν αισθάνομαι πλέον ότι αυτό το τρόπαιο ανήκει στο ράφι μου», ανακοινώνοντας ότι θα το επιστρέψει στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη.

Η κίνηση αυτή εντείνει την κρίση γύρω από τη Eurovision 2026, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μποϊκοτάζ από πέντε χώρες. Μετά την απόφαση της EBU να μην αποκλείσει το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία, ενώ την Τετάρτη προστέθηκε και η Ισλανδία, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RÚV.

Στη δήλωσή του το Nemo τόνισε ότι «δεν πρόκειται για άτομα ή καλλιτέχνες», αλλά για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός «χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να εξωραΐσει την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα», την ώρα που η EBU επιμένει πως η Eurovision είναι «μη πολιτική». Όπως σημείωσε, όταν «ολόκληρες χώρες αποχωρούν λόγω αυτής της αντίφασης, τότε κάτι είναι βαθιά λανθασμένο».





Από την πλευρά του, ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan χαιρέτισε την απόφαση της EBU να διατηρήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορίες για πολιτική εκμετάλλευση του θεσμού. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, δήλωσε ότι η χώρα του «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή παγκοσμίως».

Η Eurovision έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων και μποϊκοτάζ. Ωστόσο, με έξι μήνες να απομένουν μέχρι τον διαγωνισμό, το μέλλον της διοργάνωσης παραμένει αβέβαιο, καθώς από τις 34 χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, ορισμένες δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τη στάση τους. Η BBC, η οποία διαχειρίζεται εσωτερικά την επιλογή του βρετανικού τραγουδιού, δήλωσε ότι στηρίζει τις αποφάσεις της EBU, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει τελικά.