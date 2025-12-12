Η πλατφόρμα Reddit κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας, αμφισβητώντας τη νέα, αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Ο νόμος, που τέθηκε σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, υποχρεώνει μεγάλες πλατφόρμες –όπως Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok και Reddit– να αποκλείουν ανηλίκους από τη δημιουργία λογαριασμών.

Παρότι το Reddit δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την απαγόρευση, υποστηρίζει ότι ο νόμος έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και στα πολιτικά δικαιώματα, καθώς επιβάλλει «παρεμβατικούς και δυνητικά ανασφαλείς» μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας τόσο για ανηλίκους όσο και για ενήλικες. Επιπλέον, εκτιμά ότι η καθολική απαγόρευση απομονώνει εφήβους από «κατάλληλες για την ηλικία τους» διαδικτυακές κοινότητες και δημιουργεί ασάφειες για το ποιες πλατφόρμες καλύπτονται από τον νόμο.



Η προσφυγή του Reddit είναι η δεύτερη που φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά από αντίστοιχη κίνηση δύο 15χρονων από τη Νέα Νότια Ουαλία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο νόμος παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία πολιτικής και δημόσιας έκφρασης. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δηλώνει ανυποχώρητη, με την υπουργό Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς να τονίζει ότι «δεν θα εκφοβιστεί από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες».

Ο νόμος έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και έντονες αντιδράσεις: ενώ γονείς και δημόσια πρόσωπα τον στηρίζουν ως αναγκαίο μέτρο προστασίας των παιδιών, επικριτές προειδοποιούν ότι οι ανήλικοι θα τον παρακάμπτουν εύκολα και ότι θα στερήσει από νέους –ιδίως από ευάλωτες ομάδες– σημαντικούς χώρους κοινωνικής σύνδεσης. Παρά τις αντιρρήσεις, η αυστραλιανή ρύθμιση θεωρείται η αυστηρότερη παγκοσμίως, καθώς δεν προβλέπει καμία εξαίρεση ούτε με γονική συναίνεση.