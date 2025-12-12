Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο χθες Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτή τις τελευταίες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέες κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, επιβάλλοντας περιορισμούς σε τρεις ανιψιούς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται.

Η απόφαση ανακοινώθηκε ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico πως εκτιμά ότι οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος έξι πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και ισάριθμων ναυτιλιακών εταιρειών που συνδέονται με αυτά. Τέσσερα τάνκερ – μεταξύ αυτών το H. Constance και το Lattafa – φέρουν σημαία Παναμά. Τα υπόλοιπα φέρουν σημαία των Νήσων Κουκ και του Χονγκ Κονγκ.

Όλα τους είναι υπερδεξαμενόπλοια (supertankers) που είχαν φορτώσει πρόσφατα αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων μπήκαν επίσης οι Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, ανιψιοί της συζύγου του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν το 2015 σε επιχείρηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αϊτή. Καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά απελευθερώθηκαν το 2022 στο πλαίσιο συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων με τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πειρατεία»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Πέμπτη τις ΗΠΑ για «ναυτική πειρατεία», μετά την κατάσχεση από αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στα ανοικτά της χώρας του πετρελαιοφόρου.

Βασικός πόρος των κρατικών εσόδων της Βενεζουέλας, το αργό που εξορύσσει υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 2019, κάτι που έχει υποχρεώσει το Καράκας να διαθέτει την παραγωγή του στη μαύρη αγορά σε χαμηλές τιμές, με προορισμό κυρίως την Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

«Απήγαγαν τα μέλη του πληρώματος, έκλεψαν το πλοίο κι εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική», τόνισε ο κ. Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

«Διέπραξαν ενέργεια απόλυτα εγκληματική και παράνομη, προχωρώντας σε στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή--οι πειρατές της Καραϊβικής εναντίον ιδιωτικού εμπορικού πλοίου, ειρηνικού πλοίου», επέμεινε.

Χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον ανήκε το δεξαμενόπλοιο, είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό ενώ έφθανε σχεδόν «στον Ατλαντικό», βόρεια του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, κατευθυνόμενο «στα νησιά της Γρενάδας».

Είπε ακόμη πως το δεξαμενόπλοιο μετέφερε «στις διεθνείς αγορές 1.900.000 βαρέλια πετρελαίου--πετρελαίου για το οποίο έχει πληρωθεί η Βενεζουέλα, καθώς όποιος εισάγει πετρέλαιο πληρώνει εκ των προτέρων».

Κατά με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο Skipper μετέφερε 1,1 εκατ. βαρέλια αργού. Σύμφωνα με πηγή της Washington Post, κατευθυνόταν στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε ανησυχία για το πλήρωμα που «αγνοείται». «Κανένας δεν ξέρει πού είναι», τόνισε.

Ο κ. Μαδούρο τόνισε πως «έδωσε οδηγίες» για να κινηθούν «οι προσήκουσες νομικές και διπλωματικές διαδικασίες».

«Η Βενεζουέλα θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πλοίων για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη εμπορία του πετρελαίου της στον κόσμο», επέμεινε.

Η Κολομβία θα προσέφερε άσυλο στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο αν εγκατέλειπε την εξουσία

Η κυβέρνηση της Κολομβίας θα προσέφερε άσυλο στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αν εγκατέλειπε την εξουσία υπό πίεση των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Πέμπτη η κολομβιανή υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol, η επικεφαλής της κολομβιανής διπλωματίας αναφέρθηκε στο σενάριο αποχώρησης του κ. Μαδούρο από την εξουσία στη Βενεζουέλα.

«Αν αυτή η έξοδος συνεπαγόταν πως θα έπρεπε να ζήσει σε άλλη χώρα ή αν ζητούσε προστασία, η Κολομβία δεν θα είχε λόγο να του πει όχι», σημείωσε.

Όπως έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κι ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, η κ. Βιγιαβισένσιο εκτίμησε πως «θα ήταν μια λύση» ο σχηματισμός μεταβατικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα για να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή. Πρόσθεσε ωστόσο πως «αυτή είναι απόφαση που πρέπει να την πάρουν οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση Μαδούρο» στο πλαίσιο «διαπραγμάτευσης».

Όπως και δεκάδες άλλες, η κυβέρνηση Πέτρο δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 στη Βενεζουέλα, όταν ο κ. Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη θητεία, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία και να διαβεβαιώνει πως επικράτησε ο δικός της υποψήφιος. Πάντως η Μπογοτά συνέχισε μολαταύτα να έχει διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας.

Διαβάστε επίσης: Δανία: Oι μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν την Αμερική του Τραμπ ως κίνδυνο