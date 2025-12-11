Οι στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Δανίας χαρακτήρισαν για πρώτη φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κίνδυνο για την ασφάλεια, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο ένας από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον αξιολογεί τις διατλαντικές σχέσεις.

Στην έκθεση εκτίμησης απειλών για το 2025, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα και «χρησιμοποιούν την οικονομική και τεχνολογική τους ισχύ ως εργαλείο επιβολής», συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που απευθύνονται σε συμμάχους και εταίρους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την οικονομική ισχύ, περιλαμβανομένων απειλών για υψηλούς δασμούς, για να επιβάλουν τη βούλησή τους και πλέον δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, ακόμη και εναντίον συμμάχων», αναφέρει η έκθεση, κάνοντας σαφή αναφορά στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί μία από τις πιο έντονες προειδοποιήσεις που έχει εκφράσει ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών για τις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο, οι ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες είχαν δηλώσει ότι σταμάτησαν να μοιράζονται ορισμένες πληροφορίες με τις αμερικανικές, επικαλούμενες πολιτική παρέμβαση και ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η προειδοποίηση της Δανίας αντικατοπτρίζει την ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς οι ΗΠΑ αξιοποιούν όλο και πιο επιθετικά τη βιομηχανική πολιτική τους στη διεθνή σφαίρα, και υπογραμμίζει το αυξανόμενο ρήγμα μεταξύ των συμμάχων, με τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να αναφέρει ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το «ενδεχόμενο πολιτισμικής εξαφάνισης» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Η δανική έκθεση σημειώνει επίσης ότι «υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια», καθώς η ραγδαία άνοδος του Πεκίνου έχει διαβρώσει τη θέση των ΗΠΑ ως της αδιαμφισβήτητης παγκόσμιας δύναμης.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο βρίσκονται πλέον σε ανταγωνισμό για επιρροή, συμμαχίες και κρίσιμους πόρους, γεγονός που έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ να «δώσουν σημαντική προτεραιότητα» στις περιοχές γύρω τους — συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής — με στόχο να περιορίσουν την κινεζική επιρροή.

«Η ολοένα και πιο ισχυρή εστίαση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό δημιουργεί επίσης αβεβαιότητα για τον ρόλο τους ως κύριου εγγυητή της ασφάλειας στην Ευρώπη», αναφέρει η έκθεση. «Η αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ απαιτεί σημαντική ενίσχυση των εξοπλισμών και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ενισχυθεί η αποτροπή έναντι της Ρωσίας».

Σε ένα δυσμενές σενάριο, οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών προβλέπουν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια οι δυτικές χώρες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπου τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα θα είναι έτοιμες να διεξαγάγουν τις δικές τους περιφερειακές πολεμικές επιχειρήσεις — στη Βαλτική Θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν, αντίστοιχα.



Πηγή: Politico