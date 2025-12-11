Ανοιχτό το ενδεχόμενο για θετική έκβαση στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο που προκάλεσε και ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «πρέπει να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό».

Τόνισε ότι το Βέλγιο εξετάζει προσεκτικά τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αναζητώντας «εποικοδομητικές λύσεις».

Ο Βέλγος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η χώρα της δε θα προχωρήσει σε κανέναν απερίσκεπτο συμβιβασμό στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας πως «αργά ή γρήγορα, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να αξιοποιηθούν».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας θα επιτευχθεί συμφωνία για το θέμα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι για το Βέλγιο παραμένουν στο τραπέζι πολλές ανησυχίες, όπως ο μηχανισμός ρευστότητας, η κατανομή του βάρους και οι απαραίτητες εγγυήσεις για την αξιοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνή δανεισμό προκειμένου να συγκεντρωθούν πόροι που είναι επειγόντως αναγκαίοι για την Ουκρανία. Η Επιτροπή και η πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ τάσσονται υπέρ ενός «δανείου αποζημιώσεων», με εγγύηση τα ρωσικά κρατικά assets που έχουν δεσμευθεί στην ΕΕ λόγω της εισβολής της Ρωσίας.

Ωστόσο, το Βέλγιο που φιλοξενεί στη Euroclear το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει εκφράσει σειρά νομικών επιφυλάξεων, καθυστερώντας τη λήψη απόφασης, η οποία πλέον αναμένεται στις 18 Δεκεμβρίου.

