Στην Αυστρία, το κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα έναν νέο νόμο που απαγορεύει τη μαντίλα σε κορίτσια κάτω των 14 ετών. Το μέτρο παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως προσπάθεια προστασίας των ανήλικων κοριτσιών, όμως νομικοί και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα τονίζουν ότι πρόκειται για διάταξη που εισάγει διακρίσεις.

Ο νόμος πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, με μοναδική εξαίρεση τους Πράσινους, που υποστήριξαν ότι είναι αντίθετος προς το Σύνταγμα.

Η προηγούμενη απόπειρα επιβολής αντίστοιχης απαγόρευσης στα σχολεία, την οποία είχε προωθήσει η κυβέρνηση συντηρητικών και ακροδεξιών το 2019, είχε ακυρωθεί ένα χρόνο αργότερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας με το σκεπτικό ότι στοχοποιεί συγκεκριμένη θρησκεία.

Παρά ταύτα, η σημερινή κυβέρνηση επιμένει ότι η νέα διάταξη για την ισλαμική μαντίλα συμμορφώνεται με το Σύνταγμα, υποστηρίζοντας πως προστατεύει τις μαθήτριες και τις έφηβες. Ο επικεφαλής του φιλελεύθερου κόμματος NEOS, Γιάνικ Σέτι, χαρακτήρισε τον νόμο θετικό, θεωρώντας ότι συμβάλλει στον περιορισμό μορφών πολιτισμικής καταπίεσης.

Από την πλευρά της, η υπουργός Ενσωμάτωσης Κλαούντια Πλάκολμ υποστήριξε ότι, όταν ένα μικρό κορίτσι υποχρεώνεται να καλύπτει το σώμα του για να «προστατευθεί» από τα βλέμματα των ανδρών, η πρακτική αυτή δεν αποτελεί θρησκευτική παράδοση αλλά μορφή καταπίεσης. Η απαγόρευση καλύπτει κάθε τύπο ισλαμικής μαντίλας στους χώρους των σχολείων και πρόκειται να εφαρμοστεί πλήρως από τον Σεπτέμβριο.

Από τον Φεβρουάριο προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενημέρωσης μαθητών και εκπαιδευτικών χωρίς επιβολή κυρώσεων. Σε επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, οι γονείς θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 έως 800 ευρώ.

Η κυβέρνηση στην Αυστρία εκτιμά ότι περίπου 12.000 κορίτσια και έφηβες θα επηρεαστούν από τον νέο νόμο, βασιζόμενη σε στοιχεία του 2020, σύμφωνα με τα οποία 3.000 μαθήτριες κάτω των 14 ετών φορούν μαντίλα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο ενέχει διακρίσεις και κινδυνεύει να εντείνει τις προϋπάρχουσες προκαταλήψεις εις βάρος των μουσουλμάνων, σε μια χώρα όπου το αντιμεταναστευτικό κλίμα έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Διεθνής Αμνηστία Αυστρίας μιλά για ξεκάθαρη διάκριση κατά των νεαρών μουσουλμάνων, ενώ η επίσημη μουσουλμανική οργάνωση IGGÖ θεωρεί ότι τα κορίτσια θα στιγματιστούν και ότι η κοινωνική συνοχή θα πληγεί. Ανάλογη κριτική διατυπώνουν και άλλες οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά μπορεί να αισθανθούν ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση και ότι δημιουργείται μια λανθασμένη εικόνα ότι το σώμα τους πρέπει να ελέγχεται.

Το ακροδεξιό κόμμα FPÖ, πρώτο στις εκλογές του 2024 αλλά χωρίς δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ζητά να επεκταθεί η απαγόρευση και στις μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο νόμος αυτή τη φορά θα σταθεί νομικά, τονίζοντας πως αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ωστόσο, ο συνταγματολόγος Χάιντς Μάγιερ υπενθυμίζει ότι το ανώτατο δικαστήριο είχε αποφανθεί το 2020 πως η στοχοποίηση μόνο της ισλαμικής μαντίλας συνιστά διάκριση εις βάρος συγκεκριμένης θρησκείας. Επιπλέον, σημειώνει ότι, εάν η μαντίλα θεωρείται σύμβολο καταπίεσης, η απαγόρευση μπορεί να φέρει τα κορίτσια σε ακόμη πιο δύσκολη θέση μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Στη Γαλλία, ήδη από το 2004 έχει επιβληθεί απαγόρευση στους μαθητές να φορούν ενδύματα ή σύμβολα που δηλώνουν εμφανώς τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, όπως μαντίλες, τουρμπάνια και κιπά.

Πηγή: ΕΡΤ