Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται επειγόντως περισσότερη υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να στηριχθεί η Ουκρανία ενάντια στις αδιάκοπες επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ είπε σε ομιλία του στο Βερολίνο ότι η Γερμανία εφέτος έχει γίνει ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας όσον αφορά την στρατιωτική και άλλη βοήθεια, προσθέτοντας ότι «περισσότεροι σύμμαχοι, περισσότεροι σύμμαχοι στην Ευρώπη, πρέπει να αναλάβουν επειγόντως δράση».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση στην οποία παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Διαβάστε επίσης: Τουρκικές αμυντικές εταιρείες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα DIANA του ΝΑΤΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters